«Мы не разделяем украинцев, белорусов, русских». Общественный деятель о делегации Беларуси на Донбассе

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим коррупцию в частном образовании, задержание Евгения Ливянта, поездку на Донбасс и подведем итоги 2022 года. В гостях политолог Андрей Лазуткин и председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ.

Григорий Азаренок, СТВ:

На прошлой неделе белорусы отправились на территорию ЛНР, ДНР, освобожденных территорий, чтобы помочь этим людям кто как сможет. На связи со студией Сергей Сергеевич Лущ, общественный деятель. Уже ни для кого не секрет, что совсем недавно делегация из Беларуси вернулась с тех территорий. Выходили материалы в СМИ. Расскажите, в чем была миссия. Люди, которые ехали тогда с нами, с каким порывом отправлялись туда?