«Мы не разделяем украинцев, белорусов, русских». Общественный деятель о делегации Беларуси на Донбассе
Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим коррупцию в частном образовании, задержание Евгения Ливянта, поездку на Донбасс и подведем итоги 2022 года. В гостях политолог Андрей Лазуткин и председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ.
Григорий Азаренок, СТВ:
На прошлой неделе белорусы отправились на территорию ЛНР, ДНР, освобожденных территорий, чтобы помочь этим людям кто как сможет. На связи со студией Сергей Сергеевич Лущ, общественный деятель. Уже ни для кого не секрет, что совсем недавно делегация из Беларуси вернулась с тех территорий. Выходили материалы в СМИ. Расскажите, в чем была миссия. Люди, которые ехали тогда с нами, с каким порывом отправлялись туда?
Сергей Лущ, общественный деятель:
Конечно, это гражданская инициатива. Это инициатива наших граждан, обычных белорусов, представителей общественных организаций. Вы тоже были в составе нашей делегации. Помощь на территориях сейчас действительно нужна. Это не только гражданские люди, но и те, кто сегодня работает на передовой, на восстановлении, в госпиталях. Не хватает и медикаментов. Действительно есть такая проблема. А посыл, так или иначе, – мы пришли с миром и прежде всего поддержать наших. Мы пришли поддержать наших людей там. Мы не разделяем украинцев, белорусов, русских. Сегодня нельзя быть несопричастным к тому, что происходит. Для многих наших граждан кажется, что это где-то далеко. Где-то далеко стреляют ВСУ по мирному Донецку. Где-то далеко идут бои на передовой, мирные граждане страдают от прилетов HIMARS.
Каждый день мы видим сухие сводки о жертвах, о погибших. На самом деле это очень близко, потому что нельзя игнорировать то, что происходит у наших границ. Нельзя к этому попустительски относиться. Мне кажется, что наша общая миссия заключается в том, чтобы, всегда занимая миролюбивую позицию, защищать свой дом, честно соблюдать свои союзнические обязательства, делать свой вклад в дело мира, дело победы. И этот посыл абсолютно искренний. Он не был директивным. Это наши обычные люди разных возрастов, разного социального положения откликнулись, чтобы просто помочь тем, кто сегодня в этом нуждается, кто сегодня действительно страдает.
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