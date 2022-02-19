Путин: «Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединенных Штатов»

Владимир Путин, президент России:

Так хорошо, образно Александр Григорьевич сказал, что мир большой, все на замок не закроешь. Так оно есть на самом деле. Я присоединяюсь к такой оценке. Но путь преодоления такого состояния дел только в одном: укрепляться самим изнутри. И прежде всего, конечно, в сфере экономики. Вот вы говорите о санкциях. Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями в Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом. Цель – затормозить развитие, в данном случае России и Беларуси. Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединенных Штатов. Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными.

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