Путин: «Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединенных Штатов»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в учениях сил стратегического сдерживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры предусматривали пуск баллистических и крылатых ракет. С начала тренировки за ними наблюдали главнокомандующие Беларуси и России из ситуационного центра в Кремле.
Как лидеры наблюдали за учениями сил стратегического сдерживания – читайте здесь.
18 февраля около трех часов Александр Лукашенко и Владимир Путин общались с глазу на глаз. Потом около часа – с прессой: делились итогами переговоров. Впервые в 2022 году лично обсудили не только вопросы безопасности, геополитическую ситуацию, но и положение дел в экономике.
Лукашенко о санкциях: «Мир большой – на все ворота замки не повесишь и все транспортные пути не перекроешь» – читайте здесь.
Владимир Путин, президент России:
Так хорошо, образно Александр Григорьевич сказал, что мир большой, все на замок не закроешь. Так оно есть на самом деле. Я присоединяюсь к такой оценке. Но путь преодоления такого состояния дел только в одном: укрепляться самим изнутри. И прежде всего, конечно, в сфере экономики. Вот вы говорите о санкциях. Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями в Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом. Цель – затормозить развитие, в данном случае России и Беларуси. Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединенных Штатов. Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными.
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