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Кадры впечатляющие. Лукашенко и Путин наблюдали за учениями сил стратегического сдерживания из Кремля

19 февраля 2022 13:34
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в учениях сил стратегического сдерживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры предусматривали пуск баллистических и крылатых ракет. Главнокомандующие Беларуси и России наблюдали за маневрами из Ситуационного центра в Кремле. Накануне Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко поучаствовать в мероприятии.  

Кадры впечатляющие. Лукашенко и Путин наблюдали за учениями сил стратегического сдерживания из Кремля -1

Это плановые военные маневры россиян, с участием так называемой ядерной триады. Так называют стратегические силы, которые включают в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы. Все три сегодня, 19 февраля, были в деле. Кадры впечатляющие.

Кадры впечатляющие. Лукашенко и Путин наблюдали за учениями сил стратегического сдерживания из Кремля -4

В тренировке были задействованы силы и средства военно-космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов и Южного военного округа. Предусмотренные задачи выполнены. Все ракеты поразили назначенные цели.  

Кадры впечатляющие. Лукашенко и Путин наблюдали за учениями сил стратегического сдерживания из Кремля -7

По окончании мероприятия Александр Лукашенко направился в аэропорт. Борт номер один приземлился в Национальном аэропорту Минск.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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