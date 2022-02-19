Кадры впечатляющие. Лукашенко и Путин наблюдали за учениями сил стратегического сдерживания из Кремля

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в учениях сил стратегического сдерживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры предусматривали пуск баллистических и крылатых ракет. Главнокомандующие Беларуси и России наблюдали за маневрами из Ситуационного центра в Кремле. Накануне Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко поучаствовать в мероприятии.

Это плановые военные маневры россиян, с участием так называемой ядерной триады. Так называют стратегические силы, которые включают в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы. Все три сегодня, 19 февраля, были в деле. Кадры впечатляющие.