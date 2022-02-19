Лукашенко о санкциях: «Мир большой – на все ворота замки не повесишь и все транспортные пути не перекроешь»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в учениях сил стратегического сдерживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры предусматривали пуск баллистических и крылатых ракет. С начала тренировки за ними наблюдали главнокомандующие Беларуси и России из ситуационного центра в Кремле.

18 февраля около трех часов Александр Лукашенко и Владимир Путин общались с глазу на глаз. Потом около часа – с прессой: делились итогами переговоров. Впервые в 2022 году лично обсудили не только вопросы безопасности, геополитическую ситуацию, но и положение дел в экономике.

Растущий товарооборот вселяет оптимизм, и все же не стоит недооценивать санкционную войну, развязанную против наших государств. Из недавнего: под совершенно надуманным предлогом и в разрез с международным правом наши «партнеры» закрыли транспортные коридоры для калийных удобрений. Выход найден. Прямо во время встречи Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко дал ряд распоряжений, и в ближайшее время начнется работа по возведению белорусского порта под Санкт-Петербургом. В целом лидеры уверены: противостоять давлению мы сможем вместе. Более того, сможем даже извлечь выгоду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот бандитизм, попытка навязать нам экономическую войну, а она уже развязана против нас, она нам дорогого стоит. Мы, конечно, научились уже противостоять этим санкциям, укрепились, мы это констатировали, товарооборот между нами об этом свидетельствует, но тем не менее мы вынуждены очень много внимания уделять противодействию санкционному давлению. Но то, что мы, белорусы и россияне, выстоим и выйдем из этой гибридной войны, это уже понятно. Мы видим, как усилилась кооперация в промышленности, как диверсифицируются наши внешнеторговые потоки. Мир большой – на все ворота замки не повесишь и все транспортные пути не перекроешь.

И пусть даже никто не рассчитывает, что мы дрогнем перед какими-то сложностями, трудностями и проблемами. Повторю то, что я сказал совсем недавно. Мы не хотим войны, но если кому-то неймется, ответ будет совершенно ассиметричный. Наверное, все в мире это понимают. И в этом направлении, защищая безопасность своих народов и свои государства, мы будем действовать адекватно.

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