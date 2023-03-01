Лукашенко: «Мы очень переживали за успех очередного съезда Коммунистической партии Китая»

Главные политические новости сегодня, 1 марта, приходят из Пекина. Продолжается государственный визит Александра Лукашенко в Китай. Его эксперты уже назвали историческим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ли Чжаньшу – председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Это высший законодательный орган КНР и, согласно Конституции, высший орган государственной власти страны. Институционально напоминает наш ВНС – уникальный орган, закрепленный конституционными переменами. Сами переговоры на высшем уровне в преддверии важных политических событий в Китае. Двух сессий Компартии Китая, где будут приниматься кадровые и стратегические решения на десятилетия. Они будут предсказуемы – Компартия продлила мандат для лидера Поднебесной. Си Цзиньпин оправдал надежды каждого шестого жителя планеты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый председатель, дорогой друг белорусского народа! Прежде всего в очередной раз хочу поздравить тебя с величайшим доверием китайского народа. Мы очень переживали за успех очередного съезда Коммунистической партии Китая. Мы очень волновались. Хотя можно было и не волноваться. Тем не менее за друзей всегда волнуешься. И я хочу от имени белорусского народа, от своей небольшой семьи, себя лично поздравить моего друга Си Цзиньпина с избранием председателем Китайской Народной Республики. Из своего опыта я очень хорошо знаю, что после таких масштабных решений очень-очень много работы. Я желаю вам, вашим коллегам достойно пройти этот период.

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