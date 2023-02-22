Хотел бы – приехал бы на переговоры по приглашению Президента Беларуси. Почему Байдену невыгодно заканчивать войну в Украине?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Есть информация о нашей стране, которой не суждено выйти в свет за пределы белорусских границ. Не потому, что мы боимся ее рассказать, не оттого, что нам стыдно сообщить о себе или поделиться новым событием жалко. Просто в мире не та повестка. И белорусская новость не в формате чужого сценария. Так задумано для того, чтоб закрепить за нашей страной не наш, придуманный кем-то мифический образ. И в мировом сообществе в это не наше поверили. В формате того сюжета и попыток присвоить отрицательный имидж белорусскому миролюбию не находится места. Там наш Президент должен оставаться диктатором, а Беларусь – государством агрессором. Там не расскажут об успехах страны при Лукашенко. Не покажут наших людей, что ему благодарны. Скорее всего, умолчат и о том, что в общении с зарубежными журналистами наш Президент призвал очередной раз конфликтующих к миру. Перефразируя Горького, во что верит зарубежный народ, то и «правда». «Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», – подчеркнул Президент. Но из этого тезиса главы государства в зарубежных СМИ потеряется главное – его готовность защищать свой народ. Заявление белорусского лидера озвучат лишь по касательной в контексте «готов воевать», смещая акцент на мобилизацию и учения наших войск. Эмоционально психологически это размывает фокус внимания с основополагающего решающего условия «если». Зарубежные СМИ вновь решили, что «лучше» им говорить о войне, чем о любви белорусского Президента к людям и его намерении защищать свой народ от угроз. По-отечески. Как оберегает обычно сильный родитель своих уязвимых детей.