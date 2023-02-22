Хотел бы – приехал бы на переговоры по приглашению Президента Беларуси. Почему Байдену невыгодно заканчивать войну в Украине?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Есть информация о нашей стране, которой не суждено выйти в свет за пределы белорусских границ. Не потому, что мы боимся ее рассказать, не оттого, что нам стыдно сообщить о себе или поделиться новым событием жалко. Просто в мире не та повестка. И белорусская новость не в формате чужого сценария. Так задумано для того, чтоб закрепить за нашей страной не наш, придуманный кем-то мифический образ. И в мировом сообществе в это не наше поверили.
В формате того сюжета и попыток присвоить отрицательный имидж белорусскому миролюбию не находится места. Там наш Президент должен оставаться диктатором, а Беларусь – государством агрессором. Там не расскажут об успехах страны при Лукашенко. Не покажут наших людей, что ему благодарны. Скорее всего, умолчат и о том, что в общении с зарубежными журналистами наш Президент призвал очередной раз конфликтующих к миру. Перефразируя Горького, во что верит зарубежный народ, то и «правда».
«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», – подчеркнул Президент. Но из этого тезиса главы государства в зарубежных СМИ потеряется главное – его готовность защищать свой народ. Заявление белорусского лидера озвучат лишь по касательной в контексте «готов воевать», смещая акцент на мобилизацию и учения наших войск. Эмоционально психологически это размывает фокус внимания с основополагающего решающего условия «если». Зарубежные СМИ вновь решили, что «лучше» им говорить о войне, чем о любви белорусского Президента к людям и его намерении защищать свой народ от угроз. По-отечески. Как оберегает обычно сильный родитель своих уязвимых детей.
Алена Дзиодзина:
Тем более, когда во всех внешних проявлениях ощутимо, что зарубежные страны подталкивают на конфликт. Как делали это в свое время с Россией, так и теперь всячески провоцируют Беларусь. «Я ненавижу войну!», – скажет журналистам наш белорусский лидер, но те умолчат о том в зарубежных СМИ. Ведь это не тот сценарий, абсолютно не тот формат, не тот, придуманный кем-то другим Лукашенко. И сам тезис его за пределами «коллективной» ложной повестки. Иначе какой же тогда из него «злодей», если человек выступает за мир?
Вероятно по этой причине в заграничных СМИ интервью с Президентом Беларуси осветили так однобоко. Без упоминаний о том, что именно Лукашенко желал бы войну поскорее окончить. Хоть она и «соседская», как бы не наша. «Хотите мира в Украине – давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять.
Сегодня там гибнут люди!! Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть. Но вы же этого не хотите», – эти слова Президента не падут в зарубежные СМИ. Те не пропустят в свое пространство, как Лукашенко вновь призвал к переговорам Зеленского и как с этой же целью приглашал в Беларусь президента Байдена. Умолчат, потому как тот ничего не ответит. А если б и правда хотел прекратить войну, непременно бы среагировал. Вместо этого те два предпочтут о войне разговаривать. «Говорить, знаете, не дело делать. Говорить все умеют, а вот пойти повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя... Они там не были», – подчеркивает наш Президент о говорящих лицах в политике. Об этом тоже смолчат в зарубежных СМИ. Ведь тогда не получится больше скрыть, что основная компания зарубежных политиков состоит из таких говорящих лиц. А такой поворот – абсолютно не их сценарий. В нем политики Запада – сплошь герои. Миролюбивый и обличающий Лукашенко – это же не тот формат, не в жанре их коллективной повестки.
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