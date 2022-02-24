В Казахстане состоится заседание межправсовета ЕАЭС. Беларусь представит Роман Головченко

Авиастроение, навигационные пломбы и перспективы промышленного сотрудничества. Именно эти темы станут главными на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начнет свою работу сегодня, 24 февраля, в Нур-Султане и продлится два дня.

Беларусь представит премьер-министр страны Роман Головченко. Предполагается, что наряду с другими главами правительств ЕАЭС он обсудит реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза.