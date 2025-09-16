Марафон «17 граней единства» завершился в Минске
Масштабный общественно-политический марафон «17 граней единства» завершился в Минске. В течение месяца диалоговые площадки провели во всех регионах страны, объединив тысячи человек вокруг главной идеи – сила Беларуси в ее народе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект охватил 17 городов из всех регионов. Особое внимание уделили малым населенным пунктам. Организаторы стремились услышать голос простых людей: их проблемы, идеи и предложения для гражданского общества и органов власти.
Кульминацией марафона стала встреча в Национальной академии наук Беларуси. Эксперты, общественные деятели и молодежь подвели итоги большой работы и обсудили, что для каждого из них означает народное единство.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Мы прекрасно понимаем, не было бы 17 сентября 1939 года, и об этом не один раз говорил наш Президент, не было бы сегодня суверенной и независимой Беларуси, а может быть, и не было бы Великой Победы. Именно поэтому сегодня мы показываем преемственность поколений, единство нашего общества и понимаем, что живем в процветающей, независимой, суверенной стране.
На встрече особое внимание уделили историческому контексту самого молодого государственного праздника. Именно единство, заложенное в те сентябрьские дни, стало фундаментом для сохранения нации и ее развития.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:
Что такое Беларусь? Это геополитический перекресток, сердце Европы. С одной стороны, это положительный момент – торговля через нас идет: возможность получать выгоду, доход какой-то. А с другой стороны – постоянная угроза войн и вооруженных конфликтов. Их в нашей истории было море. Тысячи этих войн и вооруженных конфликтов.
И вы задумайтесь о том, что, несмотря на эти войны и вооруженные конфликты, наши предки не ушли с исторической арены, не канули куда-то там в историческую пропасть, не растворились среди других народов. А мы с вами живем здесь сегодня в суверенном государстве, Республике Беларусь. Почему им это удалось? Да потому что они были едины в своем стремлении жить на этой земле и жить так, как они считают нужным.
Республиканское общественное объединение «Белая Русь» проводит марафон «17 граней единства» с 2022 года. За это время он охватил более полусотни городов нашей страны.