Масштабный общественно-политический марафон «17 граней единства» завершился в Минске. В течение месяца диалоговые площадки провели во всех регионах страны, объединив тысячи человек вокруг главной идеи – сила Беларуси в ее народе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект охватил 17 городов из всех регионов. Особое внимание уделили малым населенным пунктам. Организаторы стремились услышать голос простых людей: их проблемы, идеи и предложения для гражданского общества и органов власти. Кульминацией марафона стала встреча в Национальной академии наук Беларуси. Эксперты, общественные деятели и молодежь подвели итоги большой работы и обсудили, что для каждого из них означает народное единство.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Мы прекрасно понимаем, не было бы 17 сентября 1939 года, и об этом не один раз говорил наш Президент, не было бы сегодня суверенной и независимой Беларуси, а может быть, и не было бы Великой Победы. Именно поэтому сегодня мы показываем преемственность поколений, единство нашего общества и понимаем, что живем в процветающей, независимой, суверенной стране. На встрече особое внимание уделили историческому контексту самого молодого государственного праздника. Именно единство, заложенное в те сентябрьские дни, стало фундаментом для сохранения нации и ее развития.