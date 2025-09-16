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Лукашенко помиловал 25 человек в преддверии Дня народного единства

16 сентября 2025 16:57
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В преддверии Дня народного единства Александр Лукашенко принял решение о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко помиловал 25 человек в преддверии Дня народного единства-2

Среди них 12 женщин и 13 мужчин, у многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте. Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни.

# Александр Лукашенко

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