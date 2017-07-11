Приоритеты внешней политики и экономики: о чем говорили на большом совещании у Президента

Новости Беларуси. Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Об этом 11 июля заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости состоялось большое совещание, где Александр Лукашенко озвучил приоритеты внешней политики и экономики страны. На встрече собрались более 250 человек. Это дипломаты, среди них много послов, представители правительства и руководители предприятий. Обращаясь к участникам встречи, Александр Лукашенко подчеркнул: положение дел в мировой экономике улучшается, и важно выгодно использовать этот момент для страны.

Их всех едва ли знают в лицо, но именно от них зависит, поля каких стран и континентов будут покорять наши тракторы и где «попробуют» Беларусь на вкус. Буквально на несколько дней дипломаты приехали домой, чтобы вместе и сообща решить, как лучше работать на внешних рынках. Анастасия Иванникова, СТВ:

За прошедшие три года с последней подобной встречи сделано немало. Поставки нарастили на новые перспективные рынки: Ирландию, Малайзию, Монголию. О наших сборочных производствах узнали в Камбодже, Нигерии, ОАЭ, ЮАР. Также создано 38 новых центров технического обслуживания нашей автотракторной техники. Президент Беларуси: Минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично

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Александр Михневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия:

Нам в правительстве надо собраться и четко определить: какими товарами и в каком количестве мы хотим обеспечить вот эту 1/3 нашего экспорта в ЕС. Без учета нефти и нефтепродуктов это примерно 7 миллиардов долларов. Цифра большая, но достижимая. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень правильно сказал Александр Юрьевич. Не по-рыночному, как у нас принято сегодня в правительстве, как мне докладывают. Надо определить на только группы, но товары, которые мы завтра будем продавать Евросоюзу. Определите. А вы возьмите, Владимир Владимирович, с Администрацией этот вопрос на контроль. Определите и доведите на будущий год, пусть продают. А тем временем наши товары постепенно возвращаются в Италию, – рассказывает Александр Гурьянов. В этой южноевропейской стране диппредставительство возглавляет уже больше года. Говорит, спрос на металл, калийные удобрения, древесину и текстиль. Страны намерены вернуться к рекордному товарообороту 2014 года. Тем более, что в Беларуси итальянские коллеги видят надежных партнеров.

Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике и на Мальте:

Мы видим, что кроме малого и среднего бизнеса, который в Италии активно представлен и всегда работал с Беларусью довольно серьезно, мы видим, что повышается интерес банковских структур. Повышается интерес крупных компаний. А еще заинтересовать надо страны Америки. Пусть за последние 16 лет экспорт белорусских товаров в Латинскую Америку и вырос более чем в 5 раз, в МИДе признают: есть куда расти.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Хоть подвижки в этом году есть, мы на рынки США и Канады увеличили поставки нашей продукции на более чем 30 миллионов долларов, но это только начало. Сегодня интерес есть у американского бизнеса. В первую очередь привлекателен белорусский высокотехнологичный продукт. Подтвердила это и первая в истории двусторонних отношений национальная экспозиция белорусских товаров в США.

Павел Шидловский, временный поверенный в делах Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки:

Хотя мы за первые пять месяцев в 2,5 нарастили объемы продукции, это, конечно, далеко не предел. Осваивать намерены и огромный рынок «дальней дуги» – африканский. Пока цифры экспорта слишком маленькие: всего 233 миллиона долларов по итогом 2016 года. Еще в январе Александр Лукашенко приезжал в Египет и Судан с официальными визитами. Лишь некоторые итоги африканского турне: МАЗ высказал намерение открывать сборочные производства, Минский тракторный после модернизации производства в Александрии получил портфель заказов, в египетских месторождениях станет больше БелАЗов, достигнуты договоренности в фармацевтике.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и республике Судан по совместительству:

В Египте определены алгоритмы реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, в том числе по созданию на территории Египта мясомолочных комплексов и парниковых хозяйств. Поставлена первая партия ржаной муки для пробной выпечки ржаного хлеба в Египте по белорусским технологиям.

Александр Лукашенко:

Необходимо развиваться не в направлении «что мы можем произвести сегодня», а в направлении «что мы можем произвести из того, что будет востребовано завтра». Нельзя допустить отставания страны в техническом и технологическом отношении от наших торговых партнеров и развитых экономик в целом. Мы должны создать не только IT-парк, но и IT-страну. Об этом уже не единожды было сказано. Модернизировать, везти сюда зарубежных инвесторов нужно с учетом завтрашнего дня, а не проводить модернизацию, которая устаревает, не успев завершиться. И инвесторы будут вкладывать деньги только в перспективные производства. Говоря об этом, хочу еще раз подчеркнуть: я жду конкретного доклада от Администрации Президента и Комитета госконтроля по завершении предприятий, которые мы модернизируем и строим новые. При разработке новых технологий и производственных программ обязательно нужно учитывать грядущие изменения энергетического баланса государства в связи с вводом в 2019 году первого блока Белорусской АЭС.

Ставку надо делать и на экспорт услуг. На слуху у всех должны быть и такие бренды, как «Учеба…», «Отдых…», «Лечение в Беларуси». Наша страна интересна иностранцам, это доказал безвизовый режим. К нам приезжают представители всех 80 стран. В лидерах Германия, догоняют поляки и итальянцы. Как говорится, и деловой, и туристический интересы сошлись. Александр Лукашенко:

Мы получили право на проведение Европейских игр, чемпионата мира по хоккею. Я уже неоднократно говорил: спорт – это не только дипломатия, но и бизнес, где вертятся огромные деньги. И это я уже не говорю об имидже государства. Не сомневаюсь: эти соревнования у нас пройдут на самом высоком уровне с привлечением максимума болельщиков. И последнее: наши посольства – это учреждения в том числе и для наших граждан. И ни одно обращение наших граждан за пределами страны (и внутри, неважно откуда) не должно быть выброшено или сброшено подчиненным или в МИД.