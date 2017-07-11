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Президент Беларуси: Минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично

11 июля 2017 20:44
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Новости Беларуси. Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Об этом 11 июля заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в первые минуты совещания Александр Лукашенко обозначает основные приоритеты: надо повышать эффективность внешнеэкономической деятельности, разрабатывать новую стратегию экспорта и наращивать экспорт услуг.

Позаботиться надо и о повышении роли Беларуси в мировой политике.

Страны ЕАЭС, Китай – все это традиционные партнеры. Тем не менее, дорогу сотрудничеству надо прокладывать в европейские страны и «дальнюю дугу». Кстати, нас уже заметили. Подтверждают это и масштабные мировые первенства, и прошедшая сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Беларусь по-прежнему мировая площадка для урегулирования конфликтов.

Президент Беларуси: Минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Перед участниками сессии белорусской стороной была выдвинута идея запуска нового Хельсинского процесса, широкомасштабного диалога между Востоком и Западом, направленного на преодоление существующих противоречий между государствами на пространстве Евразийского региона.

Этот шаг не следует воспринимать как некую громкую международную инициативу ради инициативы.

Он в первую очередь отражает нашу оценку и обеспокоенность негативными тенденциями развития региональных процессов. В последнее время появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации в Украине. По их мнению, минский формат устарел, и без него можно обойтись. Но ведь реально ничего нового не предлагается.

Поэтому Минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично.

Прошу не забывать и максимально активно продвигать белорусскую идею сотрудничества между различными интеграционными объединениями, не упуская и китайскую составляющую.

Больше о совещании 11 июля можно прочитать здесь.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Государственная политика

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