Президент Беларуси: Минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично

Новости Беларуси. Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Об этом 11 июля заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в первые минуты совещания Александр Лукашенко обозначает основные приоритеты: надо повышать эффективность внешнеэкономической деятельности, разрабатывать новую стратегию экспорта и наращивать экспорт услуг.

Позаботиться надо и о повышении роли Беларуси в мировой политике.

Страны ЕАЭС, Китай – все это традиционные партнеры. Тем не менее, дорогу сотрудничеству надо прокладывать в европейские страны и «дальнюю дугу». Кстати, нас уже заметили. Подтверждают это и масштабные мировые первенства, и прошедшая сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Беларусь по-прежнему мировая площадка для урегулирования конфликтов.