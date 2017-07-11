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Нас очень хорошо встретили: первый день китайского спецназа на белорусских учениях

11 июля 2017 18:37
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Новости Беларуси. Совместную антитеррористическую тренировку проводит белорусский и китайский спецназ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране такие учения проходят впервые. Из КНР приехали более 30 бойцов.

Гости проведут здесь две недели. За это время они отработают основные приемы борьбы с угрозами терроризма. Целое подразделение из далекого Китая. Бойцы спецназа КНР в Беларусь приехали впервые. Они – подкачанные и под метр восемьдесят – выбиваются из привычного для нас представления о жителях Поднебесной.

Нас очень хорошо встретили: первый день китайского спецназа на белорусских учениях-1

Ян Чжэнь, военнослужащий Народной вооруженной полиции КНР:
Нас очень хорошо встретили. Мы сразу почувствовали гостеприимство белорусов. Мы хотим научиться друг у друга тактике борьбы с терроризмом.

Распорядок дня у бойцов спецназа будет белорусский. Подъем в 06:00, отбой в 22:00 вечера.

В программе занятий, если по-простому, борьба с противником в огне, воздухе и на скорости. Условия – близкие к реальным, в полной экипировке и с оружием.

Нас очень хорошо встретили: первый день китайского спецназа на белорусских учениях-4

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Республики Беларусь:
Вместе с обменом по наработкам тактическим, огневым, конечно же, будет живое общение, во время которого военнослужащие друг друга узнают.

Они для себя, мы для себя сделаем какие-то открытия в тех или иных тактических способах борьбы с терроризмом.

Тренировка будет проходить на базе трех учебных центров в Минске. На нее приехало и командование Народной полиции КНР. Кстати, белорусскую сторону в свою очередь уже пригласили в Китай на двухмесячные курсы.

Дмитрий Боярович, СТВ:
В течение ближайшего времени бойцов китайского спецназа ждут огневая и физическая подготовка, занятия по штурмовому альпинизму, отработка контртеррористических операций и многое другое. Ну и, конечно, культурная программа. Им выделено 5 дней на экскурсии по всей стране.

# Беларусь-Китай # Фотофакт # Дмитрий Боярович # Юрий Караев # Ян Чжэнь

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