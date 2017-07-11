Нас очень хорошо встретили: первый день китайского спецназа на белорусских учениях

Новости Беларуси. Совместную антитеррористическую тренировку проводит белорусский и китайский спецназ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране такие учения проходят впервые. Из КНР приехали более 30 бойцов. Гости проведут здесь две недели. За это время они отработают основные приемы борьбы с угрозами терроризма. Целое подразделение из далекого Китая. Бойцы спецназа КНР в Беларусь приехали впервые. Они – подкачанные и под метр восемьдесят – выбиваются из привычного для нас представления о жителях Поднебесной.

Ян Чжэнь, военнослужащий Народной вооруженной полиции КНР:

Нас очень хорошо встретили. Мы сразу почувствовали гостеприимство белорусов. Мы хотим научиться друг у друга тактике борьбы с терроризмом. Распорядок дня у бойцов спецназа будет белорусский. Подъем в 06:00, отбой в 22:00 вечера. В программе занятий, если по-простому, борьба с противником в огне, воздухе и на скорости. Условия – близкие к реальным, в полной экипировке и с оружием.