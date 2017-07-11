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Посол Беларуси в КНР: Предлагается в белорусско-китайских отношениях 2018 год объявить годом туризма

11 июля 2017 20:46
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Новости Беларуси. Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Об этом 11 июля заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из года в год крепнут белорусско-китайские связи. За 25 лет дипотношений взаимный товарооборот вырос почти в 100 раз! Налажено инвестиционное сотрудничество: одной из узловых площадок Шелкового пути станет китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Уже зарегистрировано 9 резидентов парка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь должна воспользоваться историческим шансом и стать важным транзитным, логистическим, производственным, технологическим звеном этого нового трансконтинентального интеграционного проекта. Действенным инструментом должен стать индустриальный парк «Великий камень», названный председателем КНР жемчужиной экономического пояса Шелкового пути. Его необходимо использовать для привлечения самых передовых технологий и производств со всего мира.

Подчеркиваю: со всего мира, а не только их Китая. Условия для этого созданы.

Посол Беларуси в КНР: Предлагается в белорусско-китайских отношениях 2018 год объявить годом туризма-1

Именно из Китая к нам приезжает огромное число туристов. С одной стороны, условия созданы. Так, китайские гости в составе групп могут посещать Беларусь и до трех суток гостить в Синеокой без виз с сентября 2016. С другой, здесь возникают свои «но».

Кирилл Рудый выступает с предложениями.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:
Первое предложение связано с китайским языком. Предлагается увеличить его изучение как в наших школах (у нас пока только в 10 школах преподается китайский) и в университетах (у нас пока только 2 университета). Второе предложение: нормативно закрепить за посольствами в странах пребывания согласование открытия и ликвидации представительств белорусских госорганизаций, а так же назначение их руководителей. И третье, последнее предложение. Предлагается в белорусско-китайских отношениях 2018 год объявить годом туризма.

Александр Лукашенко:
Сделайте, чтобы к сентябрю месяцу эти все решения были реализованы.

# Беларусь-Китай # Фотофакт # Кирилл Рудый

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