Посол Беларуси в КНР: Предлагается в белорусско-китайских отношениях 2018 год объявить годом туризма

Новости Беларуси. Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Об этом 11 июля заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из года в год крепнут белорусско-китайские связи. За 25 лет дипотношений взаимный товарооборот вырос почти в 100 раз! Налажено инвестиционное сотрудничество: одной из узловых площадок Шелкового пути станет китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Уже зарегистрировано 9 резидентов парка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь должна воспользоваться историческим шансом и стать важным транзитным, логистическим, производственным, технологическим звеном этого нового трансконтинентального интеграционного проекта. Действенным инструментом должен стать индустриальный парк «Великий камень», названный председателем КНР жемчужиной экономического пояса Шелкового пути. Его необходимо использовать для привлечения самых передовых технологий и производств со всего мира.