Александр Лукашенко: Без наших товаров России будет обойтись трудно

В целом же только за 2016 год Беларусь посетили более 70 делегаций.

Главная задача диппредставительств – экспорт. И, надо сказать, за 5 месяцев приросли на 20 %, а это 2 миллиарда долларов. 1,7 миллиарда – как раз несырьевой показатель. Кстати, более 50 % того самого прироста приходится на Россию. Как видим, позиции основного торгово-экономического партнера не сдает. Регионы двух стран тоже не отстают.

Новости Беларуси. Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Об этом 11 июля заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно столько же подписали соглашений на прошедшем четвертом Форуме регионов в Москве. БелАЗ, Белнефтехим, предприятия легкой промышленности – в общем портфеле более миллиона долларов. Цифры немалые, а это значит, что спрос на наши товары есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если россияне сегодня говорят о том, что эмбарго, санкции – это шанс для их экономики, вы должны понимать, что это не меньший шанс для нашей экономики. Потому что наши хозяйственные связи очень переплетены, и кооперация глубочайшая. Без наших товаров России будет обойтись трудно. И когда они говорят об импортозамещении, считайте, что это шанс для нашего процесса импортозамещения.

К сожалению, определенные сложности для нас на этом рынке есть. Отечественные товары оказываются в невыгодном положении из-за масштабной поддержки Российских предприятий из федеральных источников. Но основная проблема – барьеры на общем экономическом пространстве в создании равных условий для субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства ЕАЭС является для нас стратегической задачей.

В то же время надо вырабатывать совместные подходы для защиты общего внутреннего рынка.

Как мне уже частные компании, бизнесмены представили доклад о неком параллельном импорте. Я попрошу правительство серьезно заняться проблемой параллельного импорта. Ищите формы и методы работы так, чтобы внутренний рынок был защищен, как бы ни было это сложно для нас.

Наш посол в России тут же подхватывает: нас знают и с нами хотят работать. Лишь несколько цифр: около 85 % тракторов, которые колесят по российским полям, как раз белорусского производства. А еще мы занимаем 14 % в российском импорте продовольствия.