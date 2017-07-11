Александр Лукашенко: надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который наиболее платежеспособный и технологичный

Новости Беларуси. Президент Беларуси обозначил основные приоритеты внешней политики и экономики Беларуси на совещании 11 июля. Обращаясь к участникам встречи, Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня важно сохранить позиции как на рынках наших традиционных партнеров, в том числе ЕС, так и на новых для нас площадках – странах дальней дуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш сосед – Европейский союз – переживает непростые времена. Сегодня там столкнулись с целым рядом серьезных вызовов. Но, смею заверить, с этими вызовами Европейский союз справится. Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным. И это задача для всех. В продвижении наших экономических интересов главная роль принадлежит белорусским субъектам хозяйствования. Их работа должна соответствовать современным рыночным условиям и требованиям. С учетом этого следует выстраивать весь комплекс продвижения товара: от его сертификации и продажи до предоставления гарантийных и сервисных услуг.

Я уже говорил министру иностранных дел жесточайшим образом взять этот вопрос на контроль. Кто мешает, допустим, Минпрому создавать там единые площадки для реализации и сервисного обслуживания нашей техники? Зачем МАЗу, БелАЗу, МТЗ, «Гомсельмашу» и другим создавать отдельно эти предприятия? Зачем? Мужики, за это ответите – и министры, и вы. Наверное, хочется иметь побольше собственных представителей за рубежом? Но это слишком мелко. Объединяйтесь – это будет в пять раз дешевле.

Александр Лукашенко поставил перед собравшимися ряд задач. В том числе – провести ревизию предприятий, которые работают на экспорт, продумать механизмы защиты внутреннего рынка, а также борьбы с параллельным импортом. Шла речь и о привлечении инвесторов в страну. Прежде всего, Беларуси интересны технологии и производства будущего.

Александр Лукашенко:

Надо стремиться к созданию совместных производств с участием западного капитала. Внедрять передовые технологии и опыт. Вводить наших экспортеров в международные производственные цепочки известных европейских и мировых корпораций.

Послам вместе с Минэкономики, Минпромом, другими организациями надо энергичнее привлекать инвесторов, обладающих самыми передовыми технологиями. Требуется новое законодательство? Вносите предложения.

Правительство должно провести экспортную ревизию по всем отраслям. Определить, кто производит товар, который востребован в мире, а кто бездарно работает на увеличение складских запасов. Это ключ к обновлению наших производств. Модернизировать, ввести сюда зарубежных инвесторов надо с учетом завтрашнего дня, а не проводить модернизацию, которая устаревает, не успев завершиться. И инвесторы будут вкладывать деньги только в перспективные производства.

Говоря об этом, хочу еще раз подчеркнуть: я жду конкретного доклада от Администрации Президента, от Комитета госконтроля по завершении предприятий, которые мы модернизируем и строим новые.

Помимо экономики и политики, не обошли вниманием и тему культуры. В частности, возвращение в страну белорусских ценностей.