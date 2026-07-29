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Новости по тегу #Павел Шидловский

Белорусские дипломаты проводят в Минске прямые переговоры с представителями бизнеса
29 июля 2026 10:42

Белорусские дипломаты проводят в Минске прямые переговоры с представителями бизнеса

Наша страна продолжает развивать контакты с Америкой – временный поверенный в делах Беларуси в США
28 июля 2025 07:50

Наша страна продолжает развивать контакты с Америкой – временный поверенный в делах Беларуси в США

От домов и электробусов до еды и одежды по всему миру: география белорусских товаров
15 июля 2017 18:30

От домов и электробусов до еды и одежды по всему миру: география белорусских товаров

Павел Шидловский: США поддерживают суверенитет и независимость Беларуси
13 июля 2017 10:57

Павел Шидловский: США поддерживают суверенитет и независимость Беларуси

Приоритеты внешней политики и экономики: о чем говорили на большом совещании у Президента
11 июля 2017 20:44

Приоритеты внешней политики и экономики: о чем говорили на большом совещании у Президента