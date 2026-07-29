Новости по тегу #Павел Шидловский

На ежегодные консультации пришли представители свыше 200 отечественных компаний. Среди участников – как опытные экспортеры в поисках новых контрактов, так и предприятия, только планирующие выйти на внешние рынки.
Актуальные вопросы внешнеполитического сотрудничества Беларуси обсуждают 28 июля руководители зарубежных дипмиссий в Минске. Спектр тем широкий и не ограничивается политикой. В центре внимания – торгово-экономические связи.
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