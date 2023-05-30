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«Народ очень недоволен, что ввели эти санкции под давлением Запада». За что сербы уважают и любят Лукашенко?

30 мая 2023 18:40
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить».  

Надежда Сасс, СТВ:  
Об дезинформации высказал свою точку зрения Президент Беларуси Алескандр Лукашенко.

Лукашенко: «Никакого контрнаступа с моей точки зрения нет и быть не может – это просто безумство!»подробности здесь.

«Народ очень недоволен, что ввели эти санкции под давлением Запада». За что сербы уважают и любят Лукашенко?-1

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор:  
Я должен воспользоваться моментом и сказать, что сербы очень любят Беларусь. То, что нас заставили ввести санкции, во-первых, мы их ввели против себя. Народ очень недоволен, что ввели эти санкции под давлением Запада, потому что Лукашенко – это единственный человек, который во время агрессии на нас нам предлагал помощь. Уважение к нему огромное, к Беларуси тоже. Когда я выступаю на телевидении, когда рассказываю, что такое Беларусь, насколько аккуратная и красивая страна, насколько там все чисто, сделано, люди не верят. А это опять отсылка к информационной войне. У людей создается впечатление, что Беларусь – это какое-то дикое государство, где людям есть нечего, надевать нечего и так далее. То есть понимаете, насколько нужно развеивать эти мифы.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Драган Станоевич # Фотофакт

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