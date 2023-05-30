Игорь Мороз стал председателем Оршанского райисполкома. Какие задачи перед ним стоят?

Новости Беларуси. Новый председатель Госпогранкомитета и обновление местной вертикали власти. Кадровый вторник у Президента. Всех предложенных кандидатов на новые должности Александр Лукашенко согласовал. Но прежде их работу досконально изучали, в том числе выезжая на места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четкий план – уже путь к успеху. И в этом списке обязательным должен быть пункт «хозяйственный подход». Особенно, когда речь идет о работе в регионах. Игорь Мороз переезжает недалеко – всего 65 километров – из райисполкома в Сенно в райисполком Орши. В регион, к которому, в частности со стороны Президента, пристальное внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там тебе спокойной жизни не будет. Очень интересный город, очень интересный район. Есть с чем работать. Там и в сельском хозяйстве неплохо, но должна быть рука, организация. Про промышленность я уже не говорю. Орша – прекрасный город. Россия рядом. Все, что в Орше производится, Россия с руками и ногами готова купить. Это хорошее начало на глазах у Президента. В Оршанском районе Президент бывает довольно часто. Многие помнят август 2018-го. Тогда в ходе рабочей поездки по этому региону Александр Лукашенко раскритиковал работу чиновников. И некоторым из них бездействие стоило работы. Много средств и сил вкладывается в развитие региона, потому и спрос вдвойне.