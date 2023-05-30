Для кого устроили спектакль в Буче? Бывший французский десантник рассказал, как всё было на самом деле

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Снова возвращаемся к тому, насколько сегодня эта информация подается, мы даже помним эту историю с трагедией в Буче. Скажите, согласны вы со мной или нет? Почему именно Буча? Потому как российские войска находились не только на территории этого поселка в Киевской области, но так как для мирового сообщества, для британцев слово Буча очень созвучно со словом «мясник» на английском, это опять была такая технология, которая должна была проникнуть в каждый дом европейца или в целом жителя планеты, кто понимает английский, и особое местечко в сердце занять.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Да, инцидент в Буче, оперативная игра, которая была развернута вокруг этого инцидента, это пример стратегической информационной операции. Был инцидент, потом была его соответствующая подача. Подача, преследующая гарантированный и совершенно определенный международный эффект, потому что задача была обвинить Россию в совершении преступления против человечности, заявить о том, что определенные люди являются военными преступниками, затем поднять вопрос, что место военных преступников в Гаагском трибунале. Причем сама схема повторяла историю со Сребреницей в Югославии. Ничего придумывать при этом не стали. Сама по себе операция была резонансной, потому что мы не успели включиться вовремя. То есть наши противники, готовые к реализации этого сценария, дали один залп, второй, третий. Включились с опозданием, поэтому перехватить инициативу информационную было очень сложно. Но был один момент, который поставил нас в шаге от того, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу. Неожиданно выяснилось, что есть свидетели того, что происходило в Буче. И свидетелем оказался бывший французский десантник Адриан Боке, который в это время на украинской стороне работал волонтером. Он вез им медикаменты, адреналин, морфин, обезболивающие. Боке сам, когда рассказывает об этих событиях, говорит о том, что до этого момента он был типичным продуктом французской пропаганды, что Россия ведет войну против Украины, истребляет мирное население. Бедных и несчастных украинцев надо защитить. Так получилось, что Боке на своем грузовике въезжал в Бучу в тот момент, он подъезжает к ангару, где должен был разгрузиться, неожиданно видит такую картину – за ангаром стоят три грузовика. Из этих грузовиков каратели из батальона «Азов» вытаскивают трупы и раскладывают их. Причем это было местное население, в основном это были российские сторонники, которые не успели снять белые повязки, которыми они отличались, их там перестреляли. В Бучу их привезли, разложили. Для Боке это был колоссальный стресс, он попытался задать вопрос, его пообещали убить. Он уехал во Францию, попытался выйти на французское телевидение. На французском телевидении после первой же передачи ему пообещали уголовное дело и преследование. Тогда он перебежал в Россию и пришел к нам в Министерство иностранных дел. Боке дал показания, его допрашивал Следственный комитет, то есть есть документы допроса, где он подробно все описывает. Это документы для будущего Нюрнберга номер два. Нет ничего более сильного, чем свидетельские показания, особенно показания такого человека, который сам был французским военным, десантником, он участвовал в боевых операциях, то есть он ни разу не пророссийский, но совесть не позволила ему примкнуть к тем преступникам, которые инициировали этот инцидент.