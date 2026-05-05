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Новости по тегу #Анатолий Лодыга

Возвели более 20 многоквартирных домов – узнали, как развивается социальная инфраструктура Солигорска
05 мая 2026 15:01

Возвели более 20 многоквартирных домов – узнали, как развивается социальная инфраструктура Солигорска

«Марафон единства» принимает город шахтёров Солигорск
03 января 2025 09:15

«Марафон единства» принимает город шахтёров Солигорск

У Клецкого и Солигорского районов новые руководители. Турчин о том, чего ожидают от управленцев
01 июня 2023 16:10

У Клецкого и Солигорского районов новые руководители. Турчин о том, чего ожидают от управленцев

«Придётся больше погружаться и работать в сельском хозяйстве». Лодыгу назначили председателем Солигорского райисполкома
30 мая 2023 18:48

«Придётся больше погружаться и работать в сельском хозяйстве». Лодыгу назначили председателем Солигорского райисполкома

«Урожай радует». Что говорят лидеры жатвы в Беларуси?
05 августа 2022 18:22

«Урожай радует». Что говорят лидеры жатвы в Беларуси?

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника
23 августа 2021 20:10

Как создают соломенные снопы на «Дожинки»? Рассказала участница праздника

Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?
24 июля 2021 14:37

Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?