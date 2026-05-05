Новости по тегу #Анатолий Лодыга

В городе белорусских шахтеров активно строят, становится все больше новоселов. Ведется благоустройство всех населенных пунктов, насыщение их инфраструктурой.
В Солигорске марафон, традиционно, остановился на два дня. Программа насыщенная: праздник заглянет на предприятия, побывает в школах и колледжах, развернется на улицах города.
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51
06 октября 2026 17:50
06 октября 2026 17:47
06 октября 2026 17:38
06 октября 2026 17:36
06 октября 2026 17:21