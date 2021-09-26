Президенту Бразилии пришлось есть на улице, а главой США назвали Трампа. Что ещё произошло на сессии Генассамблеи ООН?

Новости Беларуси. В Нью-Йорке проходит очередная сессия Генассамблеи ООН, традиционный сентябрьский повод поговорить о мировых проблемах и проблемах самой организации. В понедельник, 27 сентября, белорусскую позицию озвучит глава нашего МИД Владимир Макей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А накануне министр встретился с Антониу Гутерришем, генсеком ООН. Внутри ее в отношениях с Беларусью сложились недопонимания, которые, по словам Макея, удалось разъяснить главе организации. Это вопросы, связанные с миграционным кризисом. Глава нашего МИД рассказал, как в действительности обстоят дела на западной границе Беларуси. Об атмосфере переговорной площадки в Нью-Йорке и организации, которая призвана объединять, рассуждает Алена Сырова.

Ежегодно, начиная со вторника каждой третьей недели сентября, в штаб-квартире ООН начинается семидневка высокого уровня Генеральной Ассамблеи. И если в 2020-м, в разгар пандемии, решили ограничиться общением в онлайн-формате, то в 2021 году перешли к смешанному.

Прямо в штаб-квартире открыли мобильный пункт вакцинации и экспресс-тестирования на COVID, в обязательном порядке привили постоянных сотрудников ООН, и все же для гостей сделали исключение. Так, на Генассамблею приехал президент Бразилии, известный антипрививочник. По санитарным правилам, действующим в Нью-Йорке, таким гостям в рестораны вход запрещен, потому Болсонару был вынужден перекусывать прямо на улице вместе со своей делегацией. Позже выяснилось, что у главы бразильского Минздрава обнаружили коронавирус, и вся делегация ушла на самоизоляцию. Но этот инцидент традиций не разрушил. Общеполитическую дискуссию открыл лидер Бразилии.

Жаир Болсонару, президент Бразилии:

Меры изоляции и локдауны оставили наследие инфляции, роста цен на продовольствие.

До Нью-Йорка не доехали лидеры стран крупнейших игроков: Германии, Китая, России, Франции. Зато с высокой трибуны ООН в первый же день выступил Джозеф Байден. Для него это был дебют, который запомнился сначала опозданием президента США, путаницей в аббревиатурах. К слову, чуть позже оговорились и в отношении самого Байдена: президент Польши по привычке назвал главой США Дональда Трампа. В целом же Байден много рассуждал о коронавирусе, проблемах климата, защите сексуальных меньшинств, «будь то в Чечне, будь то в Камеруне», и внезапно признался, что «ни одна демократическая страна не является идеальной, и США не исключение из правил». Тем не менее будут стараться стать лучше сами и налаживать жизнь в странах, которые, по мнению господина Байдена, страдают от отсутствия демократии.

Джо Байден, президент США:

Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане. И когда мы завершаем период неослабевающей войны, мы открываем новую эру неослабевающей дипломатии. Эру использования нашей значительной помощи для инвестирования в новые способы и возможности улучшить положение людей во всем мире. А вот президент Ирана, который после выступал с высокой трибуны ООН в онлайн-формате, обрушился с критикой на сеятелей демократии в мире.

Эбрахим Раиси, президент Ирана:

Санкции для США – это новый вид войны. Я хотел бы осудить продолжающиеся санкции США, особенно в том, что касается товаров гуманитарного назначения, и потребовать, чтобы это организованное преступление зафиксировали как символ и суть так называемых американских прав человека. В нынешнем году в историю вошли две сцены: захват Капитолия 6 января и августовские события в аэропорту Кабула во время вывода войск США. Эти события ясно говорят миру: американский гегемонизм утратил общественное доверие как у себя дома, так и за рубежом.

К слову, буквально на прошлой неделе в Душанбе на полях саммитов ОДКБ и ШОС с Эбрахимом Раиси лично встречался Александр Лукашенко, тогда речь тоже заходила о санкциях. Лидеры пришли к мнению о том, что этот американский инструмент манипуляций и принуждения других бессмысленный. Что до выступления на Генеральной Ассамблее, то интересы Беларуси в 2021 году представляет министр иностранных дел. Владимир Макей на конкретных примерах разложил последствия санкционного давления. ​«Ставит под угрозу продовольственную безопасность». Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь. Читайте здесь.

Об угрозе голода для миллионов людей в мире еще в начале года говорил генсек ООН, с тех пор ситуация стала еще сложнее. Спустя полгода Антониу Гутерриш заявляет об опасности приближения ядерного уничтожения человечества. И призывает «рассеять облако ядерного конфликта», а также начать новую эпоху – мира и доверия. Однако едва ли этому способствует нежелание и неумение партнеров слушать друг друга.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

Отношения между лидирующими странами будут в будущем гораздо менее предсказуемы, чем холодная война. Я призываю к активизации сотрудничества, диалога и взаимопонимания.

В свою очередь есть ряд вопросов и к деятельности самой Организации Объединенных Наций. Все чаще говорят о необходимости реформирования ООН, которая в некоторых ситуациях дискредитировала себя по разным направлениям, начиная от не всегда адекватного и оперативного реагирования на кризисные ситуации – недавний пример Афганистана. К слову, на полях Генассамблеи вокруг этой страны разгорелся целый скандал. Все дело в том, что постпред назначен прежним правительством, а новая власть требует своего кандидата. В ООН взяли паузу до ноября. Владимир Макей: мы знаем, кем и как вскармливаются эти неправительственные организации. Читайте здесь.

В том числе и эти вопросы во время встречи с генсеком ООН поднимал Владимир Макей, он же проинформировал Гутерриша о реальном положении дел в Беларуси и вокруг нее. Генсек узнал много нового и интересного. ​Макей: мы расскажем, как использовали финансы ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку акций протеста. Читайте здесь.

Понятное дело, что сессии высокого уровня – это еще и возможности провести ряд двусторонних встреч. На одной из них, к слову, случился казус. Так, во время встречи Владимира Зеленского с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН за спиной украинского президента оказался флаг Мальдив, что его ничуть не смутило. Отметим, что за эти дни министр иностранных дел Беларуси провел целый марафон встреч с зарубежными коллегами. За два дня 12 публичных встреч с представителями различных государств – от Венгрии и Эстонии до Ямайки и Мозамбика. На сей счет отдельные личности даже уже успели поиронизировать, но караван идет. ​Глава МИД Беларуси: считаю, что нам надо дружить с любым партнёром, кто протягивает руку для приветствия. Читайте здесь.

И все же интереснее встреч, освещенных в СМИ, те, что остались за кадром. Не секрет, что непубличные контакты поддерживают государства даже с самыми непримиримыми официальными позициями, но, конечно, в случае, если есть реальное желание найти выход из сложившейся ситуации. Макей: мне довелось услышать оценки моих европейских коллег в адрес известной мадам, которая находится в бегах. Читайте здесь.