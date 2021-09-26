Президенту Бразилии пришлось есть на улице, а главой США назвали Трампа. Что ещё произошло на сессии Генассамблеи ООН?
Новости Беларуси. В Нью-Йорке проходит очередная сессия Генассамблеи ООН, традиционный сентябрьский повод поговорить о мировых проблемах и проблемах самой организации. В понедельник, 27 сентября, белорусскую позицию озвучит глава нашего МИД Владимир Макей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А накануне министр встретился с Антониу Гутерришем, генсеком ООН. Внутри ее в отношениях с Беларусью сложились недопонимания, которые, по словам Макея, удалось разъяснить главе организации. Это вопросы, связанные с миграционным кризисом. Глава нашего МИД рассказал, как в действительности обстоят дела на западной границе Беларуси.
Об атмосфере переговорной площадки в Нью-Йорке и организации, которая призвана объединять, рассуждает Алена Сырова.
Ежегодно, начиная со вторника каждой третьей недели сентября, в штаб-квартире ООН начинается семидневка высокого уровня Генеральной Ассамблеи. И если в 2020-м, в разгар пандемии, решили ограничиться общением в онлайн-формате, то в 2021 году перешли к смешанному.
Прямо в штаб-квартире открыли мобильный пункт вакцинации и экспресс-тестирования на COVID, в обязательном порядке привили постоянных сотрудников ООН, и все же для гостей сделали исключение. Так, на Генассамблею приехал президент Бразилии, известный антипрививочник. По санитарным правилам, действующим в Нью-Йорке, таким гостям в рестораны вход запрещен, потому Болсонару был вынужден перекусывать прямо на улице вместе со своей делегацией. Позже выяснилось, что у главы бразильского Минздрава обнаружили коронавирус, и вся делегация ушла на самоизоляцию. Но этот инцидент традиций не разрушил. Общеполитическую дискуссию открыл лидер Бразилии.
Жаир Болсонару, президент Бразилии:
Меры изоляции и локдауны оставили наследие инфляции, роста цен на продовольствие.
До Нью-Йорка не доехали лидеры стран крупнейших игроков: Германии, Китая, России, Франции. Зато с высокой трибуны ООН в первый же день выступил Джозеф Байден. Для него это был дебют, который запомнился сначала опозданием президента США, путаницей в аббревиатурах. К слову, чуть позже оговорились и в отношении самого Байдена: президент Польши по привычке назвал главой США Дональда Трампа.
В целом же Байден много рассуждал о коронавирусе, проблемах климата, защите сексуальных меньшинств, «будь то в Чечне, будь то в Камеруне», и внезапно признался, что «ни одна демократическая страна не является идеальной, и США не исключение из правил». Тем не менее будут стараться стать лучше сами и налаживать жизнь в странах, которые, по мнению господина Байдена, страдают от отсутствия демократии.
Джо Байден, президент США:
Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане. И когда мы завершаем период неослабевающей войны, мы открываем новую эру неослабевающей дипломатии. Эру использования нашей значительной помощи для инвестирования в новые способы и возможности улучшить положение людей во всем мире.
А вот президент Ирана, который после выступал с высокой трибуны ООН в онлайн-формате, обрушился с критикой на сеятелей демократии в мире.
Эбрахим Раиси, президент Ирана:
Санкции для США – это новый вид войны. Я хотел бы осудить продолжающиеся санкции США, особенно в том, что касается товаров гуманитарного назначения, и потребовать, чтобы это организованное преступление зафиксировали как символ и суть так называемых американских прав человека. В нынешнем году в историю вошли две сцены: захват Капитолия 6 января и августовские события в аэропорту Кабула во время вывода войск США. Эти события ясно говорят миру: американский гегемонизм утратил общественное доверие как у себя дома, так и за рубежом.
К слову, буквально на прошлой неделе в Душанбе на полях саммитов ОДКБ и ШОС с Эбрахимом Раиси лично встречался Александр Лукашенко, тогда речь тоже заходила о санкциях. Лидеры пришли к мнению о том, что этот американский инструмент манипуляций и принуждения других бессмысленный. Что до выступления на Генеральной Ассамблее, то интересы Беларуси в 2021 году представляет министр иностранных дел. Владимир Макей на конкретных примерах разложил последствия санкционного давления.
«Ставит под угрозу продовольственную безопасность». Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь. Читайте здесь.
Об угрозе голода для миллионов людей в мире еще в начале года говорил генсек ООН, с тех пор ситуация стала еще сложнее. Спустя полгода Антониу Гутерриш заявляет об опасности приближения ядерного уничтожения человечества. И призывает «рассеять облако ядерного конфликта», а также начать новую эпоху – мира и доверия. Однако едва ли этому способствует нежелание и неумение партнеров слушать друг друга.
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:
Отношения между лидирующими странами будут в будущем гораздо менее предсказуемы, чем холодная война. Я призываю к активизации сотрудничества, диалога и взаимопонимания.
В свою очередь есть ряд вопросов и к деятельности самой Организации Объединенных Наций. Все чаще говорят о необходимости реформирования ООН, которая в некоторых ситуациях дискредитировала себя по разным направлениям, начиная от не всегда адекватного и оперативного реагирования на кризисные ситуации – недавний пример Афганистана. К слову, на полях Генассамблеи вокруг этой страны разгорелся целый скандал. Все дело в том, что постпред назначен прежним правительством, а новая власть требует своего кандидата. В ООН взяли паузу до ноября.
Владимир Макей: мы знаем, кем и как вскармливаются эти неправительственные организации. Читайте здесь.
В том числе и эти вопросы во время встречи с генсеком ООН поднимал Владимир Макей, он же проинформировал Гутерриша о реальном положении дел в Беларуси и вокруг нее. Генсек узнал много нового и интересного.
Макей: мы расскажем, как использовали финансы ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку акций протеста. Читайте здесь.
Понятное дело, что сессии высокого уровня – это еще и возможности провести ряд двусторонних встреч. На одной из них, к слову, случился казус. Так, во время встречи Владимира Зеленского с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН за спиной украинского президента оказался флаг Мальдив, что его ничуть не смутило.
Отметим, что за эти дни министр иностранных дел Беларуси провел целый марафон встреч с зарубежными коллегами. За два дня 12 публичных встреч с представителями различных государств – от Венгрии и Эстонии до Ямайки и Мозамбика. На сей счет отдельные личности даже уже успели поиронизировать, но караван идет.
Глава МИД Беларуси: считаю, что нам надо дружить с любым партнёром, кто протягивает руку для приветствия. Читайте здесь.
И все же интереснее встреч, освещенных в СМИ, те, что остались за кадром. Не секрет, что непубличные контакты поддерживают государства даже с самыми непримиримыми официальными позициями, но, конечно, в случае, если есть реальное желание найти выход из сложившейся ситуации.
Макей: мне довелось услышать оценки моих европейских коллег в адрес известной мадам, которая находится в бегах. Читайте здесь.
Белорусскую тематику в своих выступлениях за все это время затронули до 10 представителей различных государств. Стоит ли говорить, что особенно старались наши соседи. Науседа вспомнил извечные тезисы о БелАЭС, обрушился с обвинениями в адрес белорусского государства из-за миграционного кризиса на границе. Ему вторил Анджей Дуда, который конкретных фактов, подтверждающих справедливость обвинений, тоже не предъявил, а лишь озвучил догадки, но забыл рассказать мировому сообществу, как гостеприимные стражи польской границы выталкивают граждан Афганистана и других стран Ближнего Востока на нашу сторону, угрожая людям применением оружия. Впрочем, в том и преимущество ООН, которое пока все еще работает, – с высокой трибуны можно озвучивать свое видение ситуации.
Белорусскую позицию на Генассамблее представят 27 сентября. И что-то подсказывает, что будет очень интересно.