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Макей: мы расскажем, как использовали финансы ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку акций протеста

26 сентября 2021 17:12
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Новости Беларуси. 25 сентября министр иностранных дел Владимир Макей проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о реальном положении дел в Беларуси и вокруг нее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Макей: мы расскажем, как использовали финансы ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку акций протеста-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы указали на недопустимость использования трибуны ООН, отдельных структур ООН для демонизации Беларуси, дискредитации Беларуси по абсолютно надуманным политизированным мотивам. Как оказалось, он даже не знал некоторых моментов. И я так понимаю, что отдельные его помощники (а эти помощники, нам известные, являются представителями государств – членов Европейского союза) за его спиной делают ряд неприглядных вещей. В ближайшее время, если будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников Генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и так далее и тому подобное.

# Акции протеста # Владимир Макей # Антониу Гутерриш # Алена Сырова # Фотофакт

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