Макей: мы расскажем, как использовали финансы ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку акций протеста

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы указали на недопустимость использования трибуны ООН, отдельных структур ООН для демонизации Беларуси, дискредитации Беларуси по абсолютно надуманным политизированным мотивам. Как оказалось, он даже не знал некоторых моментов. И я так понимаю, что отдельные его помощники (а эти помощники, нам известные, являются представителями государств – членов Европейского союза) за его спиной делают ряд неприглядных вещей. В ближайшее время, если будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников Генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и так далее и тому подобное.