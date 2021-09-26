Глава МИД Беларуси: считаю, что нам надо дружить с любым партнёром, кто протягивает руку для приветствия

Алена Сырова, политический обозреватель: За эти дни министр иностранных дел Беларуси провел целый марафон встреч с зарубежными коллегами. За два дня 12 публичных встреч с представителями различных государств от Венгрии и Эстонии до Ямайки и Мозамбика. На сей счет отдельные личности даже уже успели поиронизировать, но караван идет.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Я считаю, что нам надо дружить с любым партнером, кто протягивает тебе руку для приветствия. Это наша позиция, и мы готовы дружить со всеми. Я убежден, через пару-тройку лет, как это показывают примеры других государств, с которыми мы сотрудничаем, эти партнеры могут быть очень-очень перспективными.

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