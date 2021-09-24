«Ставит под угрозу продовольственную безопасность». Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь
Новости Беларуси. Обеспечение продовольственной безопасности, ликвидация голода, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Темы Всемирного продовольственного саммита, который прошел на полях 76-й Генассамблеи в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пандемия COVID-19 и вызванное ею замедление темпов роста мировой экономики привело к увеличению масштабов голода. Усугубляют ситуацию климатические изменения, негативно сказываются и санкции. Для привлечения внимания к проблематике и созван саммит.
Позицию нашей страны высказал министр иностранных дел Владимир Макей. Беларусь вносит весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Поставляет продукцию и продукты питания в более чем сто стран мира.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Однако бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В условиях коронавирусной пандемии результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире. Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20 % рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве. Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен и, как следствие, к росту цен на продукты. В духе Декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности Беларусь призывает отказаться от применения санкций, которые не только противоречат международным обязательствам, в том числе в рамках выполнения Повестки дня – 2030, но и идут вразрез с положениями Устава ООН и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по односторонним принудительным мерам.
В программе визита – выступление на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Запланированы и двусторонние встречи с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, а также руководством Организации Объединенных Наций.