«Ставит под угрозу продовольственную безопасность». Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Однако бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В условиях коронавирусной пандемии результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире. Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20 % рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве. Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен и, как следствие, к росту цен на продукты. В духе Декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности Беларусь призывает отказаться от применения санкций, которые не только противоречат международным обязательствам, в том числе в рамках выполнения Повестки дня – 2030, но и идут вразрез с положениями Устава ООН и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по односторонним принудительным мерам.