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«Ставит под угрозу продовольственную безопасность». Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь

24 сентября 2021 06:53
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Новости Беларуси. Обеспечение продовольственной безопасности, ликвидация голода, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Темы Всемирного продовольственного саммита, который прошел на полях 76-й Генассамблеи в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ставит под угрозу продовольственную безопасность». Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь-1

Пандемия COVID-19 и вызванное ею замедление темпов роста мировой экономики привело к увеличению масштабов голода. Усугубляют ситуацию климатические изменения, негативно сказываются и санкции. Для привлечения внимания к проблематике и созван саммит.  

«Ставит под угрозу продовольственную безопасность». Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь-3

Позицию нашей страны высказал министр иностранных дел Владимир Макей. Беларусь вносит весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Поставляет продукцию и продукты питания в более чем сто стран мира.  

«Ставит под угрозу продовольственную безопасность». Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь-5

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Однако бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В условиях коронавирусной пандемии результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире. Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20 % рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве. Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен и, как следствие, к росту цен на продукты. В духе Декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности Беларусь призывает отказаться от применения санкций, которые не только противоречат международным обязательствам, в том числе в рамках выполнения Повестки дня – 2030, но и идут вразрез с положениями Устава ООН и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по односторонним принудительным мерам.  

«Ставит под угрозу продовольственную безопасность». Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь-7

В программе визита – выступление на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Запланированы и  двусторонние встречи с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, а также руководством Организации Объединенных Наций.  

# ООН # Владимир Макей # Фотофакт

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