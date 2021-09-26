Макей: мне довелось услышать оценки моих европейских коллег в адрес известной мадам, которая находится в бегах

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Конечно же, мы разговаривали, довели нашу позицию о ситуации в стране, о перспективах развития конституционного процесса, мы и очень многие коллеги довели нашу позицию о том, что только лишь эволюционный путь развития может обеспечить успех в развитии и государства, и гражданского общества и приведет к подлинной демократии, о которой многие так пекутся. И практически все европейские коллеги были согласны с этим. Мне довелось услышать и конфиденциальные оценки со стороны моих европейских коллег в адрес известной мадам, которая находится в бегах за рубежом, и иных ее коллег – «детей революции». Знаете, оценки, дословно хочу сказать: мадам чувствует себя очень нервозно. И ее коллеги. Поэтому с учетом того, что ничего, наверное, не получается из их обещаний, я так понял, что очень многие достаточно скептически оценивают деятельность этих «детей революции». Но, к сожалению, с учетом общественного мнения в своих странах, не могут открыто говорить об этом, поэтому вынуждены идти на какие-то шаги, которые якобы свидетельствуют о поддержке деятельности этих «детей революции». К сожалению, некоторые коллеги, запросив встречу, через некоторое время отказались, как это сделал мой польский коллега, хотя есть о чем поговорить, есть что обсудить. И по итогам разговора могли бы быть выработаны какие-то конкретные направления сотрудничества. Ну, это тоже показатель того, как они хотят решать те проблемы, которые находятся в нашей повестке дня и которые должны решаться.

​Макей: мы расскажем, как использовали финансы ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку акций протеста. Читайте здесь.