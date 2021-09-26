Владимир Макей: мы знаем, кем и как вскармливаются эти неправительственные организации

Новости Беларуси. В Нью-Йорке проходит очередная сессия Генассамблеи ООН. В понедельник, 27 сентября, белорусскую позицию озвучит Владимир Макей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Нью-Йорке проходит очередная сессия Генассамблеи ООН. В понедельник, 27 сентября, белорусскую позицию озвучит Владимир Макей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Есть ряд вопросов и к деятельности самой Организации Объединенных Наций. Все чаще говорят о необходимости реформирования ООН, которая в некоторых ситуациях дискредитировала себя по разным направлениям, начиная от не всегда адекватного и оперативного реагирования на кризисные ситуации – недавний пример Афганистана. К слову, на полях Генассамблеи вокруг этой страны разгорелся целый скандал. Все дело в том, что постпред назначен прежним правительством, а новая власть требует своего кандидата. В ООН взяли паузу до ноября.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
В Уставе ООН закреплен серьезный и правильный принцип: одно государство – один голос. Сегодня мы видим, что этот принцип тоже пытаются некоторые государства размывать. И пытаются продвинуть в частности в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, придать этим неправительственным организациям статус, равноценный статусу государства. На наш взгляд, это абсолютно недопустимо, потому что мы знаем, кем и как вскармливаются эти неправительственные организации, и мы знаем, в чьих интересах они в данном случае будут действовать.
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