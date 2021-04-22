Новости Беларуси. Официальный Минск заявил, что находящаяся в Литве посол США не будет иметь отношения к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Официальный Минск заявил, что находящаяся в Литве посол США не будет иметь отношения к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно, что Штаты попросили Литву временно аккредитовать в Вильнюсе назначенную диппредставителем в Минск Джули Фишер.
МИД Беларуси отреагировал на заявления литовской стороны о возможной аккредитации посла США Джули Фишер в Литве
Официальный ответ на просьбу еще готовится, однако уже известно, что послу разрешили пожить в Литве некоторое время.