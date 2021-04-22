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Официальный Минск заявил, что находящаяся в Литве посол США не будет иметь отношения к Беларуси

22 апреля 2021 14:05
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Новости Беларуси. Официальный Минск заявил, что находящаяся в Литве посол США не будет иметь отношения к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный Минск заявил, что находящаяся в Литве посол США не будет иметь отношения к Беларуси-1

Стало известно, что Штаты попросили Литву временно аккредитовать в Вильнюсе назначенную диппредставителем в Минск Джули Фишер.

МИД Беларуси отреагировал на заявления литовской стороны о возможной аккредитации посла США Джули Фишер в Литве

Официальный Минск заявил, что находящаяся в Литве посол США не будет иметь отношения к Беларуси-4

Официальный ответ на просьбу еще готовится, однако уже известно, что послу разрешили пожить в Литве некоторое время.

# МИД Беларуси # Анатолий Глаз # Джули Фишер # Фотофакт

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