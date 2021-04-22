Официальный Минск заявил, что находящаяся в Литве посол США не будет иметь отношения к Беларуси

Новости Беларуси. Официальный Минск заявил, что находящаяся в Литве посол США не будет иметь отношения к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что Штаты попросили Литву временно аккредитовать в Вильнюсе назначенную диппредставителем в Минск Джули Фишер. МИД Беларуси отреагировал на заявления литовской стороны о возможной аккредитации посла США Джули Фишер в Литве