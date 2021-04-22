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МИД Беларуси отреагировал на заявления литовской стороны о возможной аккредитации посла США Джули Фишер в Литве

22 апреля 2021 13:51
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Новости Беларуси. На заявления литовской стороны о возможной аккредитации Джули Фишер в Литве ответили в белорусском МИД, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси отреагировал на заявления литовской стороны о возможной аккредитации посла США Джули Фишер в Литве-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно. Будет больше ясности, можно будет говорить более предметно.

Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь.

# МИД Беларуси # Анатолий Глаз # Джули Фишер # Фотофакт

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