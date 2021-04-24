Александр Лукашенко в Наровлянском районе: «Мы уже на практике увидели, что здесь жить безопасно»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Об этом 24 апреля шла речь в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Президент приехал в Наровлянский участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К пострадавшим территориям со стороны государства – пристальное внимание, ведь после чернобыльской катастрофы полесская земля пострадала довольно серьезно: многие люди переехали, часть предприятий закрылась. Но сегодня здесь, как и в других уголках страны, живут такие же люди, подрастает такое же молодое поколение, которым во многом не хочется отставать от преуспевающих районов Беларуси. Поэтому глава государства четко ставит задачу: планировать здесь развитие различных направлений экономической деятельности, создавать больше рабочих мест. Речь не только о сельском хозяйстве, но и о лесной отрасли, туризме, небольших производствах и других сферах.

Нынешнее положение дел и работу в данном направлении Президент считает оправданно недостаточной. Глава государства отметил, что чернобыльской зоной в стране занимаются «от случая к случаю». Речь не только о Наровлянском, но и о Хойникском и Брагинском районах и других территориях. Наладить дела на юге Беларуси необходимо за ближайшую пятилетку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди уже прожили 35 лет после Чернобыля, живут не хуже, чем мы. То есть мы уже на практике увидели, что здесь жить безопасно. Люди в этом убедились, – он же говорит, что люди едут сюда – это нам подарок. Это был первый шаг, когда мы убедили людей. Сегодня надо сделать новый шаг и определиться, что и где мы будем строить для производства, коль люди возвращаются, жилье – это самое простое, что надо построить. Тут немного людей надо под современные технологии. Настало время сделать третий шаг: окончательно определиться под инвестиционные проекты, где будем что создавать. Если он считает, что надо десять домиков построить в этих шести агрогородках и тридцать в Наровле, какой-то дом, значит, надо запланировать эти средства. Ну и самый главный упор, правильно, – это лесопиление. А потом пчелопасека, туризм – это все сопутствующее.