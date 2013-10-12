Пресс-конференция Александра Лукашенко представителям российских региональных СМИ. Итоги

Новости Беларуси. Большой резонанс вызвала пресс-конференция Президента Беларуси российским региональным СМИ. Накануне Александр Лукашенко 5 с половиной часов общался журналистами. Они задали более 30 разных вопросов. Но на самом деле обсуждали гораздо больше актуальных и животрепещущих тем.

Высказывания Александра Лукашенко уже разобрали на цитаты. Эта встреча больше напоминала откровенный разговор и вышла за рамки обычного мероприятия для журналистов. По сути, из уст главы государства прозвучали программные заявления по развитию Беларуси в экономике, внешней политике, социальной сфере и госуправлении.

Многие из российских журналистов уже не в первый раз приезжают в Беларусь. Поэтому к открытому и эмоциональному стилю общения белорусского президента уже даже привыкли. Заранее знают: жди «горячих» комментариев. Но все равно каждый раз открывают что-то новое для себя, в том числе и неизвестные подробности больших политических событий.

Сергей Порохов, редактор отдела газеты «На страже Родины» (Ленинградская область):

Знаете, вот если бы я готовился быть президентом, или управленцем высокого уровня, как он говорит, я бы сказал, что мы здесь прошли мастер-класс «Как управлять страной».

Екатерина Глушик, обозреватель газеты «Завтра» (Россия):

Александр Григорьевич не уходит от вопросов каких-то неприятных или, может быть, даже с каким-то двойным дном. Он от этого не уходит и говорит всегда достаточно откровенно. И мы все очень довольны пресс-конференцией. Мы удовлетворили своё любопытство.

Азамат Альмухаметов, директор Башкирского спутникового телевидения «Уфа»:

Вам повезло с президентом. Это надо признать. Потому что видно, что он патриот. То есть больше всего во всей поездке меня впечатлил, естественно, Александр Григорьевич Лукашенко. Беларусь, есть нам чему у вас поучиться.

Возможность задать вопрос была у каждого представителя СМИ. Их прозвучало около тридцати, но затронули гораздо больше тем. Президент не уходил от острых и неудобных. Зачем он это делает, объяснил еще в начале общения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я готов ответить на любые ваши вопросы. И не ради пиара, как пишут некоторые уважаемые издания нашей братской России, мол, Лукашенко пиарить собрался. Весь мой пиар – это моя Беларусь и моя работа. Поэтому единственная моя цель встречи с вами и ваших командировок в Беларусь – чтобы вы ее показали такой, какая она есть.

По сути, из уст главы государства звучали не просто ответы, а настоящие программные заявления. Куда и как будет двигаться Беларусь во внешней политике, экономике, социалке? Тем более сейчас, когда мир только оправляется от кризиса. Все это – в живом диалоге с акулами пера. Несколько раз в том или ином ключе звучали вопросы, конечно же, о белорусско-российских отношениях и перспективах Евразийской интеграции.

Александр Лукашенко:

Глобальный финансовый кризис затронул все страны, и нас в том числе. Это негативно сказалось на темпах экономического развития, усложнило экспорт продукции и услуг, особенно со второй половины этого года. В этой связи России и Беларуси как никогда важно быть вместе, чтобы успешнее преодолевать те проблемы, которые подбрасывает нам мировой рынок.

Кстати, по сообщениям ваших коллег, и не только их, по встречам с руководителями Российской Федерации, мы точно знаем, что сейчас непросто и в Российской Федерации, особенно реальному сектору экономики. Вся наша страна – это реальный сектор экономики. То, что производится умом и руками наших людей. Поэтому нам непросто сейчас.

Важно и то, что белорусско-российская интеграция способствует укреплению единства на всем Евразийском пространстве. В этом историческое значение белорусско-российских отношений в современных условиях. Потому что мы с россиянами были первыми, кто после распада Советского Союза пошел на подобную интеграцию. Очень глубокую интеграцию, которой не достигли мы ни в Таможенном союзе, ни в ЕЭП. Никакие другие образования интеграционные такой глубины еще не имеют, как мы с Российской Федерацией. Сегодня мы поступательно, прилагая совместные усилия, движемся к созданию Евразийского экономического союза.

Хочу подчеркнуть, что эти интеграционные процессы – не пустой звук. Благодаря тесным экономическим, политическим, другим связям между нашими государствами мы уже имеем прекрасную возможность не только реализовывать товары на огромном рынке, но и совместно защищать интересы своих стран от внешних угроз. Чувствуя братское плечо, легче проходить через новые политические, экономические вызовы. А их впереди будет немало.

Беларусь и Россия сотрудничают не только в экономике, но и поддерживают общую безопасность. Недавно прошли совместные военные учения, напомнил президент. Такая подготовка гарантирует спокойствие. Как в целом в регионе, так и на улицах белорусских городов. Об этом вспомнили сегодня рабочие одного из хлебозаводов, обсуждая вечерние новости.

Работница хлебозавода:

У нас очень тихо и спокойно. Потому что, вот я могу сказать, я хожу в три смены, ночной график работы, к 11 на работу. Я спокойно выхожу на остановку. Возвращаюсь тоже в 12 часов ночи, тоже спокойно иду одна домой. Вот живу через пустырь. Не страшно.

С президентом российские журналисты общались не просто в режиме «вопрос-ответ». Это был обмен мнениями и своими впечатлениями. Часть из них станет материалом для сюжетов. Только потенциальная телеаудитория – свыше 130 миллионов человек. Что заметили, рассказывали прямо на пресс-конференции белорусскому президенту.

Журналист:

Многие говорят и даже ставят Вам в вину то, что Вы хотите в Беларуси сохранить дух Советского Союза. Тут уже говорили по плановую экономику и про большой госсектор, но дело даже не в этом. Мы как-то оторвались от пресс-тура за эту неделю и просто проехались в общественном транспорте. Вот все, как в советские времена: кондуктора нет, зато вот сохранились эти компостеры, уже подзабытые.

Александр Лукашенко:

А надо кондуктор чтобы был, да? Так кондуктор и советские времена был.

Журналист:

Но все равно доверие – это подкупает. Вот вопрос такой: скажите честно, Вы скучаете по СССР?

Александр Лукашенко:

Где бы я ни бывал, я везде один ответ – нет Союза, нет альтернативы. Мир стал на одной опоре, однополярен. Посмотрите, до чего договорились – исключительная нация. Это уже попахивает, знаете, серединой прошлого века. Я недавно об этом сказал, к чему приводит исключительность нации. И сколько – 50 миллионов человек – мы угробили с этой исключительностью.

Если бы был Советский союз, не полыхал бы Ближний Восток, Арабская дуга и войны бы в Ливии не было. Не переговоры бы там вели, там бы стояли наши авианосцы и другие вооруженные корабли. И никому бы в голову не влезло воевать. А сейчас альтернативы нет. Поэтому, как я могу не переживать, не жалеть, сравнивая то, что было, и зная. Я еще лектором-международником тогда был в советские времена, поэтому мне информация была доступна, вынужден был этим заниматься очень серьезно. И вот я многое, по многим вещам был информирован в те времена и сравниваю сейчас. Вижу вот эти подводные все течения, то, чего даже вы, журналисты, не видите. Не все у нас было плохо.

Информповоды подкидывает экономика. В последнее время на слуху ситуация на калийном рынке. Вопросы с двойным дном, которые так или иначе касались конфликта производителей удобрений, звучали не от одного журналиста. Президент подробно расписал, в чем вся соль.

Корреспондент РБК:

Если есть какие-то вопросы, моменты лучше их уточнить у Вас, я думаю.

Александр Лукашенко:

Вы абсолютно правы. Я же слуга у Вас сейчас. Я не могу Вам сказать, что там, как я вначале, шутя, сказал, гадкий вопрос или не гадкий. Коль уж я сел сюда перед Вами, я должен отвечать на все Ваши вопросы. В противном случае – зачем сюда приходить? Это моя позиция, это моя политика. И я тут не пытаюсь перед Вами пиариться, как это писали ваши там газеты, может, и РБК в том числе, а, действительно, это моя жизненная позиция. Лучше прояснить, даже если Вы искаженно это подадите – неважно. Пускай. Но Вы-то, как человек разумный, будете понимать, что я, видимо, прав. Ну, вот там редакционная политика, Прохоров не разрешил, сказал, вот так это подать. Я же эту кухню знаю.

Корреспондент РБК:

СМИ пишут, что жители Пермского края считают, что Березники, называют городом-катастрофой. Потому что там дела обстоят не очень и населенный пункт постоянно уходит под воду из-за провалов грунта.

Александр Лукашенко:

Это правда.

Корреспондент РБК:

И местные власти пытаются найти повод, решение, где найти деньги на решение этой проблемы. И одна из причин бедствия этих жителей, наверное, все-таки нехватка и отсутствие эффективного менеджера «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

Александр Лукашенко:

Нет, я Вам скажу, где найти деньги. Знаете, как я бы поступил? Извините, что перебил. Вот Вы правильно сказали: «Где найти деньги?» Я, как президент, поступил бы следующим образом. Я бы Керимова и «керимовцев» закрыл в одну камеру. Назавтра они бы продали все активы и продали по самой высокой цене. А если бы не нашли покупателя – я бы им нашел. И это 12-13 миллиардов долларов при падении сейчас. Раньше было 20 миллиардов. И все бы отправил в Березники. Вариант? Вот передайте РБК мои предложения: забрать у негодяев акции, которые им достались непонятно как, и отправить людям в Березниках. За 20 миллиардов, что стоила компания, можно было построить цветущий рай, поселок. Вывести этих людей из этого болота, которое уходит сегодня под землю. А вы не там ищите. А вы ищите у Баумгертнера. Какие деньги у Баумгертнера? Сотая доля того, что у «керимовцев». Они угробили предприятие. 900 долларов была тонна калийных удобрений на рынке мировом. Сегодня 230. И они еще демпингуют. Они еще дешевле продают. Так откуда будут деньги?

Но только не думайте, что Лукашенко заманил вашего не то Баум, не то Гертнера в Беларусь, посадил в камеру и, как людоед, издевается каждый день над ним. Да мне без Баумгертнера проблем, таких как в Беларуси, хватает. Мне еще с ним надо заниматься.

Корреспондент РБК:

Но, быть может, все-таки гуманно его отправить в Березники?

Александр Лукашенко:

Гуманно, на квартире живет трехкомнатной, по моим данным. Какой еще гуманизм? Куда я его отправлю? В камеру опять? Куда Вы предлагаете его отправить?

Корреспондент РБК:

В Березники отправить.

Александр Лукашенко:

Как это в Березники? Он же совершил преступление. Вы бы могли сказать: «Слушайте, отдайте его россиянам. Мы сами разберемся». И мы, действительно, с Владимиром Владимировичем обсуждали эту проблему. Подходы у нас абсолютно одинаковые. Вор должен сидеть в тюрьме.

19 томов позавчера вам отправили материалов уголовного дела. Более того, эта фирма котировалась на Лондонской бирже. Люди посмотрели: банкрот. Так а почему ты Лондонскую биржу, или как там у них, не информировал? Почему отчетность искажал? Потом американцы заинтересовались этим. То есть это уже дело приобрело международный характер. Поэтому им белорусов бояться уже нечего. Они путь там боятся. Поэтому то, что мы объявили их в розыск по линии Интерпола, это цветочки. Ягодки там.

Вот надо было их в Солигорск завезти. Вы бы посмотрели. В Солигорск, а потом в Березники. В Солигорск приезжаешь – светлый город, градообразующее предприятие «Беларуськалий», красавец-город. На предприятие приедешь – я же помню, какое «зачуханное» было – там сейчас сады цветут, там теплицы на территориях. Всех заставил там работать для людей. Так я же, столько крови и пота из меня вышло, создавая своими руками это предприятие. Это у нас единственный шахтерский город. Они постоянно бастовали. Вот я помню первые дни мои президентства, они забастовки, шахтеры идут с кастрюлями в Минск. Как я могу простить за подобные деяния?

И потом я не зловредный человек и не собираюсь с кем-то счеты сводить. Я президенту вашему сказал, премьеру довели это. Наш премьер: «Давайте восстановим отношения. Это будет только на пользу». Путину я сказал: «Не затягивайте с принятием решений». В крайнем случае, выкупит пускай государство. Сейчас небольшие это деньги стоит. Я вам обещаю через год капитализацию увеличить в два раза. Я обещаю. «Уралкалия». Мы знаем, как это сделать. Что плохо? Мы готовы и на это после всего. Но это дело вашего государства. Хотите рыночно – решайте рыночно. Хотите, как я говорю, я бы решил, то у меня через сутки уже бы эти активы были в руках надежных людей. И Березники были бы Березниками. И мы готовы восстановить эти отношения, готовы, потому что это выгодно нам, выгодно вам. 4 миллиарда долларов мы за год получали. В этом году получите миллиард, мы – полтора. Представляете, какое падение? Ну ладно, у вас есть, чем это заместить, эти 3 миллиарда недопоставок. А мы чем заместим?

Вот вся правда. А вы теперь говорите, кого мы хотим видеть или не видеть. Вы знаете, мы с любым выстроим отношения. Потому что вместе продавать – это в два раза цена сразу выше. Как минимум. И дальше будет прирост этой цены. Это деньги. Но мы больше не хотели бы видеть здесь жуликов.

На пресс-конференции в зале присутствовали и представители правительства, Администрации Президента, Национального банка. Они могли в случае необходимости дать информацию по вопросам из своей сферы. Александр Лукашенко тут же ставит перед ними конкретные задачи. Вот, например, вопрос от смоленского журналиста стал поручением.

Журналист:

В 2009 году на территории нашей области, точнее говоря, на территории нашего города было организовано совместное производство тракторов МТЗ различной модификации, в том числе и энергонасыщенных. Но вот на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что производство почти свернуто.

Александр Лукашенко:

Сколько вам, вот пока Вы приедете в Псков, направить тысяч тракторов?

Журналист:

Ну, я не знаю, сколько.

Александр Лукашенко:

Если, говорите, есть интерес, спрос и так далее. Вот Вы пока заедете в Псков…

Журналист:

Я в Смоленск.

Александр Лукашенко:

То есть в Смоленск. Извиняюсь. Глава Администрации Вам туда направит столько тысяч тракторов, сколько Вы скажете.

Журналист:

Так дело в том, что оно у нас совместное производство есть. В общем-то, сейчас оно свернуто.

Александр Лукашенко:

Оно не может быть, вот я уверен, что оно не может быть свернуто просто так. Наверное, не покупали там эти трактора, не было сбыта.

Журналист:

Был сбыт. Был и до сих пор остается сбыт.

Александр Лукашенко:

Вот давайте, я почему говорю глава Администрации направит. Когда у нас сложилась ситуация с затовариванием складов, излишки появились, я тогда всех начальников закрепил за заводами. Вот езжайте, покажите больших начальников, как вы умеете продавать, торговать. Вот глава Администрации у меня отвечает за МТЗ. Я не ошибся? Только не гадай, как там. Возьми вот на контроль, Смоленск рядом. Запиши его фамилию. Если надо. Министр же сейчас скажет, что все хорошо. И изучи эту ситуацию.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Хорошо. Я обязательно дополнительно еще раз посмотрю. Речь, конечно, идет о сборке, ведь коллега говорит о том, чтобы там возобновить производство. Проблема в сбыте. И я знаю, что готовилось постановление правительства Российской Федерации о том, чтобы обеспечить определенное стимулирование продаж сельхозпотребителям сельскохозяйственной техники. И речь шла о том, чтобы включать и трактора, и комбайны, произведенные на совместных предприятиях белорусско-российских на территории Российской Федерации. И пока такое постановление не принято. И, в общем-то, люди ждут, технику не покупают и, соответственно, тракторный завод не отправляет туда свои машинокомплекты, потому что пока не видит сбыта. Не то, что не отправляет, а объемы пока значительно сокращены. Как только возобновится сбыт, естественно, возобновится и производство.

Продажа удобрений и тракторов дают приличный доход для государственной казны. Приносят валюту. Не все гладко на внешних рынках и с экспортом. Президент не скрывает, что ситуация в экономике не простая. Но как ни парадоксально, все может зависеть от людей.

Александр Лукашенко:

Ситуация непростая, непростая, мы это не прячем от людей, они это видят. Но какая непростая? Непростая, у нас все сидят, ждут, будет ли девальвация или не будет. Я говорю: если вы захотите – будет. Если вы будете бегать сейчас по обменным пунктам и скупать валюту в надежде на девальвацию – ну, господь с вами! Я им так и говорю. Вот в чем неспокойствие. А во всем остальном – дай бог, чтобы всегда так было.

Да, цены не низкие. А как могут быть ниже цены при открытых границах с Россией, с Украиной и так далее, если у нас в два раза цена ниже? Как я могу ее держать в два раза ниже? Конечно, я вынужден выравниваться так, чтобы не выводилась продукция с прилавков. Это экономика, от этого никуда не денешься. А зарплата от этого не зависит. Зарплата зависит от того, сколько ты заработаешь, сколько продашь.

Произошел кризис, у нас была средняя 500 долларов зарплата. При наших-то ценах это фактически то, что у вас. Я говорю: надо людям вернуть после кризиса 11-го года финансового, надо вернуть эту зарплату. Довозвращались до того, что сделали не 500, а 720 уже. При падении сегодня сбыта. При падении сбыта зарплата такая. При таких ценах, которые мы тоже тормозим, появляется лишнее, пусть немного, появляется лишняя копейка. И куда они идут? Идут в валютную, в обменник в этот, покупают валюту – и хорошо, если в банк еще несут – складывают там у себя. А ведь эту валюту не так просто заработать.

Большой блок тем касался социальной сферы. Глава государства высказался по поводу реформы медицины и вопросов образования. Президент открыто говорил о проблеме зарплат педагогов. Эта тема нашла отклик у преподавателей столичной гимназии.

Марина Ильина, директор гимназии №10 г. Минска:

У него никогда не расходятся слова с делом. Если он сказал о том, что нужно вернуться к вопросу о повышении заработной платы педагогам, то этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Я считаю, что он очень актуален, потому что на сегодня количество часов, которое затрачивает педагог в день на подготовку, на ведение уроков, на какую-то социокультурную деятельность, конечно, неадекватно той заработной плате, которую он получает.

Чтобы поддержать рождаемость, в стране задумали проект «Большая семья». Демографическая проблема – одна из острейших в стране. Президент не мог обойти ее вниманием. Кстати, эта тема должна волновать не только главу государства, но и каждого человека, который думает о будущем Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы:

Одна из тем, которая поднималась на пресс-конференции, это распределение. В свое время эта тема меня тоже коснулась. И я поехала отрабатывать по распределению. И, возможно, это один из плюсов, потому что я сама пыталась найти работу. Я сама не из Минска, училась в Минске, очень хотелось работать в Минске. Но по распределению я работала в Орше. Меня там очень многому всему научили.

На пресс-конференции обсуждался проект «Моя семья», на котором предлагалось давать деньги, предлагалось помогать молодым матерям. Как проект, в принципе, это неплохо – поддержка всегда нужна. Но это не должно становиться основной причиной, чтобы рожать детей.

Одна из тем, которая обсуждалась на пресс-конференции, это были зарплаты врачей, учителей. Для меня это актуальный вопрос, потому что я сама работаю врачом.