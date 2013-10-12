Президентские выборы в Азербайджане: почему снова выбрали Ильхама Алиева?

Политический параграф. «Новый глава» или закрепление пройденных курсов?

Азербайджан – успешно развивающееся государство с мощным энергоресурсом. В 2013 году экономика этой страны заняла 39 место среди 148 стран в рейтинге наиболее конкурентноспосбных экономик в мире. Потому за политической кампанией наблюдают из разных уголков планеты. Избирают президента здесь раз в пять лет в третью среду октября. В этом году, из-за того, что на эту дату выпадает мусульманский праздник Курбан-Байрам, было принято решение перенести выборы на неделю раньше.

Экстремальный марафон стартовал вместе с предвыборной кампанией в Азербайджане. Агитброшюры, встречи с электоратом и лозунги в громкоговоритель - куда же без этого?! Но проверенное годами оружие информационного поражения, пожалуй, уже не так действенно. Так и родилась идея – вместе с жителями небольших горных селений покорить вершины самых больших гор Азербайджана и сделать это в поддержку действующего президента Ильхама Алиева.

Нишат Исмайлов:

Из-за того, что мы горцы, и того, что мы сильно любим своего очень уважаемого президента Ильхама Алиева.

На вершине, уже как несколько лет названной в честь Ильхама Алиева, через 12 часов развивалась растяжка: «Голосуй за Ильхама Алиева и покоряй новые вершины». Действующий президент Азербайджана стал кандидатом номер 1 в предвыборной гонке. За политическую карьеру это его 3 выборы на высокий пост. Кстати, в 2009 году в республике прошел референдум, с тех пор Конституция позволяет одному и тому же человеку избираться неограниченное количество раз.

Али Гусейнли, председатель комитета по вопросам правовой политики Милли Меджилиса Азербайджана:

В свое время мы очень долго изучали этот вопрос, и мое четкое мнение было о том, что и у людей, и у избирателей должна быть возможность и право избирать кого-то несколько раз, не только два раза. Не лимитировать. И человек, который баллотируется, тоже должен идти на выборы и в третий, и в четвертый раз. Потому что в демократичном обществе, где будут соблюдены все нормы, все равно слово за народом.

Некоторые эксперты накануне выборов не рассуждали о шансах Ильхама Алиева возглавить страну в третий раз, а гадали, удастся ли ему побить рекорды прошлых выборов.

Рамиль Мамедов, политический обозреватель информационного агентства Азербайджана:

Многие думают, что, если у власти будет другой человек, то в республике будет неспокойно. Поэтому люди, честно говоря, думают, что лучше выбрать президентом Ильхама Алиева, чем кого-то другого.

Но тем временем за короткую предвыборную гонку (в этот раз на агитацию было выделено в 3 раза меньше времени – 3 недели), кандидаты успели «похулиганить», само собой, поупрекать друг друга и не раз повторить тезисы-обещания.

Итак, попали в десяточку, в Центризберкоме зарегистрировали именно столько кандидатов. По прогнозам аналитиков, сразу сформировалась тройка сильнейших выдвиженцев. В рейтинге популярности на первом месте Алиев, на втором – историк-профессор и единый кандидат от оппозиции Гасанли, и третьим называли председателя партии «Надежда» Игбала Агазаде. Остальные, не исключают эксперты, выдвинули свои кандидатуры ради политического пиара.

Фархад Мехдиев, доцент кафедры государственного права Бакинского государственного университета:

Эти кандидаты не равны. Среди них есть те, которые знают, что проиграют, и поэтому хотят продвинуться и стать более известными в обществе.

Для агитации и встречи с населением кандидатам в президенты отведены специальные места. В Баку, к примеру, таких порядка десяти. Чтобы толпами не ходили в центре, и без того перегруженном пробками, митинги разрешили проводить, согласно поданным заявкам, на районных стадионах.

До выборов 4 дня. Предвыборная кампания набирает обороты. Вот на одном из стадионов Баку собрались люди, которые поддерживают единого кандидата от оппозиции. По приблизительным подсчетам, здесь около 10 тысяч человек. Полиция ведет себя адекватно, всех пропускает.

А вот эмоциональный Айдын Мамедов пытается разъяснить, как он плохо живет.

Айдын Мамедов:

Всего 10 классов закончил. Так что образования нет. И работы для меня нигде нет. Поэтому дома занимаемся машинным бизнесом.

В разговоре выясняется, мужчина занимается мелким бизнесом и в месяц, в принципе, может заработать около тысячи долларов.

Джамиль Гасанли, кандидат в президенты Азербайджана:

Надо обеспечить нормальную жизнь азербайджанскому народу.

Высказаться всем кандидатам в президенты давали с экранов телевизоров и в радиоэфире. По три часа в неделю. Время отводилось всем одинаковое – по 6 минут. Кто-то тратил его на монолог, а кто-то оставлял секунды для «пяти копеек» в выступление оппонентов. Дебаты проходили в форме круглого стола, но периодически превращались в ринг.

Азербайджанский Жириновский, так окрестили экспрессивного Хафиза Гаджиева местные журналисты (кстати, он тоже оппозиционер, да и баллотируется на пост главы государства уже в 3 раз), запустил в прямом эфире бутылкой с питьевой водой в Джамиля Гасанли. После чего рейтинг не потерявшего спокойствие Гасанли немного поднялся.

Рамиль Мамедов, политический обозреватель информационного агентства Азербайджана:

Если я скажу, что альтернативы у Ильхама Алиева нет, то это была бы ложь. Есть Джамиль Гасанли. Его поддерживают оппозиционные партии.

Но мало кто верит, что на выборах победит оппонент Алиева. Оппозиционный блок «Нацсовет» первоначально просчитался, усугублялось это еще «разбродом и шатанием» мнений. Каждая партия, входящая в оппозиционное формирование, гнула свою политику, которая надиктовывалась, по некоторым данным, из ближнего зарубежья. Первый кандидат-выдвиженец оказался гражданином России, потому срочно пришлось искать замену.

По сути, на дебатах проходила главная дуэль между Гасанли и Алиевым, который, кстати, лично в студии так и не появился, что особенно подчеркнул его противник во время последнего телеэфира.

Действующий президент продолжал активно работать, вплоть до самых выборов. Информленты пестрили: одна из последних заметок - на заседание кабинета министров Ильхам Алиев обозначил, что за 9 месяцев этого года ВВП Азербайджана вырос на 5,4 процента.

Леонид Слуцкий, председатель Комитета по делам Содружества Независимых Государств Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

Что касается неравного доступа к СМИ – это вечный тезис. В данном случае, действующий президент имеет больше доступа к СМИ, но не как кандидат, а как действующий глава государства.

Таксист ушел на перерыв. У него час политинформации. Слушает последние радиодебаты. Хотя Рафик уже определился, за кого будет голосовать, все же тема выборов насущная.

И настал день тишины. Мы решили провести свой предварительный экзит-полл.

Жители Азербайджана:

Альтернативы нет президенту на сегодняшний день.

Президент неплохо работает, но вокруг него нужны молодые люди, а не старые.

Особо не за кого голосовать.

Избирательный день девятой среды октября в Азербайджане начался в восемь утра. За 11 часов проголосовать в идеале должны были 5 миллионов 141 тысяча граждан. За ходом выборов следили более 50 тысяч наблюдателей. 1300 международных почти из 100 стран мира, среди которых члены миссии СНГ, ОБСЕ, Европарламента и других организаций.

Около десяти утра на 6-м участке Баку, который кстати, расположился в здании школы, где и учился будущий президент, в сопровождении жены и дочери появился Ильхам Алиев.

Посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич – долгосрочный наблюдатель от миссии СНГ. За ним было закреплено несколько участков.

Николай Пацкевич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджане:

Голосование проходит спокойно, в нормальной обстановке. На участке не зарегистрировано никаких нарушений.

Сюда же наряду с жителями Баку пришел исполнить свой гражданский долг и министр финансов Азербайджана. Не обминул он и экзит-поллы. Кстати, эту процедуру во время выборов проводят как местные организации, так и зарубежные.

Самир Шарифов, министр финансов Азербайджана:

В Азербайджане за последние 10 лет экономика выросла в 3,4 раза. Только заработная плата, минимальный размер оплаты труда, поднимался 11 раз указами президента.

Азербайджанка:

Голосую за своего президента – Ильхама Алиева. Потому что мы видим, чего достигли, пока был он.

Откровенно говоря, наша съемочная группа работала в разных районах Баку и проводила опросы несколько дней, но полярных мнений на вопрос, кого бы вы хотели видеть во главе Азербайджана, среди обычных прохожих не было.

Каждый избиратель на участке проходит специальную идентификацию. На входе просят предъявить большой палец, если эта рука уже ставила галочку в бюллетене, аппарат нарушителя высвечивает.

Организация выборов на высоком уровне, такую оценку в один голос давали едва ли не все наблюдатели. Суперзащита бюллетеней, 120 тысяч документов для голосования изданы со шрифтом Брайля. Веб-камеры установили на пятой части участков, любой желающий он-лайн мог стать наблюдателем, трансляция шла сразу на нескольких сайтах.

В разгар дня выборов сторонники оппозиции не обошлись без фокусов. Член партии «Мусоват» в регионе выхватил 10 бюллетеней и скрылся, были зарегистрированы и иные нарушения. В ответ на замечания противники правящей партии выкидывали в сеть сообщения о массовых вбросах, так называемых каруселях.

Кристийна Оюланд, член Европарламента (Эстония):

Проценты за президента Алиева были очень высокими. И аргументы со стороны оппозиции слабые в данном случае. Это очень ясно высказали сегодня и международные организации. Они говорили, что по поводу победы президента Алиева вопросов нет.

Лидия Ермошина объехала около десяти участков. Оценила председатель ЦИКа Беларуси и технические ноу-хау, а вот предвыборная агитация ее удивила.

Лидия Ермошина, наблюдатель от миссии СНГ:

Я как-то не заметила агитаций на улицах города. И даже на избирательных участках маловато информации о кандидатах. Она есть, конечно, она без портретов, не красочная, и не очень хорошо ориентирует избирателей.

После закрытия избирательных участков объявили: на выборы пришло больше 70 % азербайджанцев. К этому времени подоспели и первые результаты экзит-поллов. На счету Алиева 92 процента, за ним идет Джамиль Гасанлы – чуть больше шести, остальные кандидаты набрали меньше одного процента.

В штабе партии «Новый Азербайджан» уже начали праздновать победу. Поздравительный концерт развернулся в центре Баку.

Уже за полночь, избирательные участки закрылись больше 5 часов назад. Но Центризбирком не дремлет. Идет активный подсчет голосов. Информация обновляется. Но уже ясно одно, что вряд ли кому-то уже догнать лидера. По предварительным подсчетам, Ильхам Алиев набрал 84, 76 % процентов голосов.

И даже ОБСЕ признала победу Ильхама Алиева, хотя и доложила о некоторых нарушениях. Куда же без них?! А вот Джамиль Гасанли, занявший второе место, с результатами так и не согласился. Кандидат в президенты обвинил наблюдателей от Европарламента и ПАСЕ в коррупции. В день выборов единый кандидат отказался от протестов и отправился домой, заявив, что азербайджанская оппозиция продолжит борьбу, но уже в рамках Конституции.