Сближение с ЕС. Планируют ли превратить Украину в евробазар или это ходы большой геополитической игры?

В Киеве есть Минская станция метро, Минская улица и даже Минский проспект. Он выведет на трассу, которая, так или иначе, приведет в центр Беларуси. А там и до Москвы не далеко. Но официальный Киев смотрит в другую сторону – на Запад. Страна идет на сближение с ЕС. Привлекают европейские ценности и стандарты. Уже с октября в Украине принято ездить на европейский манер – днем с включенными фарами.

По улицам родного Киева изо дня в день колесит Григорий Кузьменко. Ему 51. «Таксует» последние несколько лет. До этого работал на заводе электроприборов, потом ушел в рыбный бизнес — прогорел. Сегодня на мужчине — вся семья: жена и трое сыновей. Чтобы прокормить — приходится «крутиться».

Григорий Кузьменко, таксист:

Со всех регионов съезжаются в столицу, потому что есть рынок труда. Большинство что — сфера обслуживания, рынки, и черновая работа – грузчики. Предприятий было много, но сейчас все практически стоят.

Григорий знает Киев как свои 5 пальцев. Вот уж точно - город контрастов: рядом со старенькими опелями — роскошные мазератти.

Григорий Кузьменко, таксист:

Заработать миллион в Украине честным трудом невозможно, купить квартиру простому смертному в Киеве невозможно, взять в кредит – невозможно.

Все новости таксист узнает из радиоприемника в машине. Да и «сарафанное» радио работает. В последняя время одна тема на слуху – европейские перспективы.

Григорий Кузьменко, таксист:

Я не знаю, зачем мы ЕС. Нужны, наверное, земля, рабочая сила дешевая и платформа между Россией и Западом для размещения баз военных. И всё. Может, кому-то интересно сдать в аренду землю, но мы ж будем батрачить. Зачем вводить крепостное право?

По данным соцопросов — их, конечно, в Украине сейчас проводится масса — в целом понятно, что страна разделена надвое. Примерно половина жителей выступает за евроинтеграцию, еще половина — категорически против. Украина не входит в программу расширения ЕС. Сегодня готовится подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом — такое уже есть у Туниса и Израиля — и о создании зоны свободной торговли. Но понятно, что политическая элита Украины настроена на то, чтобы встать в очередь в Европу.

В тоже время украинское правительство не отмахивается от Таможенного союза. Товарооборот со странами «тройки» превышает торговлю с ЕС. Но Москва и Брюссель дали понять Киеву, что усидеть на двух стульях не получится.

Владимир Фесенко, политолог:

Абсолютное большинство элит выступает в пользу европейской интеграции. С чем это связано? Во-первых, европейская модель развития привлекательнее. Мотивы здесь разные. Кому-то нравится европейская демократия, а бизнесу и большей части общества нравится правовая модель.

Да, есть риски усиления конкуренции в отдельных секторах: например, мы можем увеличить экспорт аграрной продукции в Европу, но по отдельным продуктам европейцы будут более конкурентоспособными в Украине, но это и будет стимул увеличивать конкурентоспособность для наших товаропроизводителей.

Говоря проще, что для одних производителей станет окном в Европу, для других обернется полным провалом. Вот Киевский завод шампанских вин занимает второе место в Украине по производству игристого. Торгуют в Германии и России. Уже лет пять завод работает под крышей большого европейского концерна. Поэтому западных конкурентов боятся не сильно. Прикроют. Но в целом признают — украинской промышленности придется не сладко.

Валерий Романский, директор Киевского завода шампанских вин:

Или делай инвестиции, поднимай уровень выше и делай так, чтобы себестоимость была меньше (потому что рабочая сила намного дешевле, а себестоимость и цена, соответственно, намного выше), или ты будешь обанкрочен и, в лучшем случае, продашься испанцам, а в худшем – закроешься. Это рынок. Сильнейший будет выживать, а слабые поумирают.

Под удар попадут машиностроение, авиапром, военные заводы, сельское хозяйство. На адаптацию к стандартам ЕС уйдет 10 лет. По подсчетам правительства, это будет стоить Украине более полутора сотен миллиардов евро. Пессимисты предрекают стране трудные времена.

Наталья Витренко, лидер прогрессивной социалистической партии Украины:

Будет разграблена экономика Украины, будет массовая безработица в стране, будет пустая казна, никакие подачки Запада не выручат Украину. А на что рассчитывает власть? Не понимает что ли? Ведь идет расчет на то, что Украина будет спекулянтом и покупать дешевый европейский товар после обнуления ввозных пошлин, и, как бы заигрывая с Беларусью, Россией и Казахстаном, эти товары перепродавать.

Эксперты прогнозируют обострение торговых войн. Понятно, что большие экономические альянсы стран будут защищать свои рынки. В этом году, например, украино-российский товарооборот уже упал на четверть.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Надо сейчас своим рабочим обеспечить работу, заработную плату. Естественно, надо вводить определенные ограничения, чтобы в борьбе за геополитическое, за экономическое пространство, мы своим людям дали зарплату, накормили их, обули, одели, лечили, учили. Это надо решать. А не обслуживать интересы Европы.

Попытки украинских коммунистов решить вопрос «Быть с ТС или с ЕС?» путем референдума пока безуспешны. Украинский ЦИК референдум запретил. Партийцы не сдаются и намерены собирать подписи в поддержку народного волеизъявления.

Планируют ли превратить Украину в евробазар или это ходы большой геополитической игры — вопрос спорный. Впрочем, и без Украины в ЕС проблем хватает — безработица, перепроизводство, повышение налогов...

Владимир Дмитренко, политолог:

Бизнес убегает из этих стран, где увеличивается налоговая база - это дает нам большие инвестиционные возможности, мы их упускаем, потому что у себя не сделали условия, чтобы европейского бизнеса не только деньги, но и технологии пошли к нам.

Украинская власть активно лоббирует евроинтеграцию. Это откроет новые возможности. Но сверхзадача – сохранить партнерство и с Европой, и с Россией.

Николай Азаров, премьер-министр Украины:

У нас свой менталитет, своя история, своя культура. И никто не собирается, скажем так, её ломать, корёжить, трансформировать. Мы собираемся только заимствовать то лучшее, что есть, но развиваться своим путем, своим способом. У правительства сейчас задача: создать такие условия, при которых наш производитель получил бы возможность модернизировать свои производства.

Все плюсы премьер-министр страны расписывает в социальной сети. Там же сетует на высокую цену российского газа. Украинцы уже получили скидку на «голубое топливо» как раз в преддверии заседания их Совместной экономической комиссии с Россией. Киеву не хочется терять российский рынок, ведь еще не понятно, обретет ли он европейский.

Намерение Киева подписать соглашение с ЕС уже в ноябре не должно препятствовать взаимной торговли с Минском.

Владимир Фесенко, политолог:

Я пока не вижу никаких особых предпосылок для появления новых барьеров в украино-белорусских отношениях. И в торговых отношениях. Они могут появиться, если будут совместные решения Таможенного Союза.

Вопрос «как жить дальше?» будоражит всех украинцев. Об этом говорят и в Парламенте, и на кухнях и на улицах. От того, куда пойдет страна сегодня, зависит украинское завтра.