Александр Лукашенко: Сейчас как никогда важно помнить уроки Великой Отечественной

Новости Беларуси. В Беларуси 9 Мая отмечают с размахом. 70 победных лет и 70 праздничных мероприятий. И это только в Минске. Главными из них, конечно же, стали военный парад и спортивно-молодежное шествие «Наши победы — тебе, Беларусь!».

К ветеранам и зрителям обратился президент Беларуси. Александр Лукашенко еще раз напомнил, насколько важно помнить об уроках Великой Отечественной.

Александр Лукашенко:

Семьдесят лет назад многонациональный советский народ одержал Победу в самой страшной и кровавой войне. Эта Великая Победа спасла нашу Родину от порабощения. Эта Великая Победа освободила Европу. Эта Великая Победа подарила всему миру жизнь и свободу.

К Победе нас привели четыре года жестокой борьбы, крови и жертв. Путь от Брестской крепости до Берлина был нечеловечески трудным. Главный удар фашистов приняла на себя белорусская земля. Здесь разыгрались наиболее жестокие и трагические события начала войны. Именно здесь, на земле Беларуси, был похоронен гитлеровский план молниеносной войны и заложен фундамент будущей Великой Победы. Мы выстояли и победили! Но в этой битве Беларусь понесла огромнейшие потери. И эту страшную боль не может залечить даже время.

70 лет — это большой срок, но у истинных ценностей — таких, как мир — срока давности нет.

Александр Лукашенко:

В великий, светлый, победный майский день многим казалось: война никогда не вернется. Но новые времена не принесли человечеству избавления от войн. Сегодня мы видим: трагические уроки войны забыты. Вновь торжествует не сила права, а право силы. Вновь рвутся снаряды, полыхают пожары и гибнут люди. И мир, и Европа приближаются к опасной черте. И сейчас как никогда важно помнить уроки Великой Отечественной. Помнить об этих уроках должны и политики, и руководители, и народы.

Важнейший из этих уроков таков: нет ничего ценнее мира. И никакие амбиции, никакие расчеты, никакие интересы не стоят того, чтобы приносить им в жертву человеческие жизни.

Всем нынешним политическим лидерам, несомненно, будет полезен мудрый опыт руководителей стран антигитлеровской коалиции. Они сумели преодолеть непримиримые идейные разногласия и вместе победили фашизм.

Считаю глубоко символичным, что на нашем параде торжественным маршем вместе с белорусскими воинами пройдут представители Вооруженных Сил России и Соединенных Штатов Америки.

Дорогие ветераны Великой Отечественной! Жизнь вашего поколения — подлинный пример доблести, высокого патриотизма и духовного величия. Мы учимся у вас искренне любить Родину и верить в ее будущее. Низкий поклон и безграничная благодарность вам за мир и спокойствие! Беларусь свято чтит и всегда будет помнить ваш героический подвиг!

Дорогие друзья, уважаемые гости! Я от всей души от имени белорусского народа поздравляю вас со светлым праздником — семидесятой годовщиной Великой Победы. Победы мира над войной. Победы света над тьмой. Победы жизни над смертью. Желаю крепкого здоровья, счастья, добра, процветания. Пусть небо над нашей любимой родной Беларусью всегда будет мирным! С праздником! С Днем Победы! Ура!