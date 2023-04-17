В Беларуси разрабатывают передвижную АЭС! Зачем нужен такой проект?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Кирилл Казаков, СТВ:
Какие вещи, которые вы пробуете потрогать руками, как мы говорили, из будущего, что казалось недостижимым, а сейчас – пожалуйста. Троллейбус без проводов, электрический дом, еще что-то. Что вы там разрабатываете? Или же это сугубо научные и производственные разработки?
Андрей Кузьмин, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси:
Есть, понятно, работы перспективные, нацеленные на далекое будущее. Например, передвижная атомная электростанция.
Кирилл Казаков:
Зачем она нужна? Кстати, руководитель НАН Гусаков говорил о том, что да, будем разрабатывать, а для чего?
Андрей Кузьмин:
Скажем так, эта установка очень востребована. Востребована, может быть, не столько в Беларуси, сколько в Российской Федерации, где есть большие территории вне централизованного электроснабжения. То есть электроснабжение газовых месторождений, нефтяных месторождений.
Алена Сырова, СТВ:
Это то, как Президент говорит часто, что наука, в принципе, сама должна двигать производство и порождать этот спрос.
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