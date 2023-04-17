В Беларуси разрабатывают передвижную АЭС! Зачем нужен такой проект?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу « По существу » соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Кирилл Казаков, СТВ:

Какие вещи, которые вы пробуете потрогать руками, как мы говорили, из будущего, что казалось недостижимым, а сейчас – пожалуйста. Троллейбус без проводов, электрический дом, еще что-то. Что вы там разрабатываете? Или же это сугубо научные и производственные разработки?

Андрей Кузьмин, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси:

Есть, понятно, работы перспективные, нацеленные на далекое будущее. Например, передвижная атомная электростанция.

Кирилл Казаков:

Зачем она нужна? Кстати, руководитель НАН Гусаков говорил о том, что да, будем разрабатывать, а для чего?