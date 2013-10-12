Российский журналист: Удивительно, роботы в Беларуси доят коров. Для нас – это фантастика. Если напишу, то мне даже не поверят

Их глазами Беларусь увидят миллионы россиян. От Рязани до Хабаровска. В этом году пишущий и снимающий десант приземлился в Гродно. Никаких закрытых тем и тем более вопросов без ответов. Уже в первый день журналисты успели побывать на производстве, посетить кардиодиспансер и предприятия аграрного комплекса. Затем под прицелом фото и телекамер оказались спортивные, культурные и промышленные объекты региона.

Дарья Шучалина, главный редактор газеты «Красное знамя Севера» (Республика Коми, Россия):

У нас вообще в республике принято считать, что Беларусь – это рай, куда очень многие северяне, выйдя на пенсию, переезжают.

Дарья Шучалина признается, уже с первого дня начала впечатлениями делиться в своем блоге. В Республике Коми большая белорусская диаспора и поэтому вестей с исторической Родины там ждут. В не меньшем предвкушении и телеаудитория Новосибирска. Причем, интересует белорусский опыт в аграрном секторе.

Андрей Белкин, заместитель директора телеканала «ОТС» (Новосибирск, Россия):

Меня удивили агрогородки, и сама структура построения того, что сегодня делается в Беларуси. Будем делать несколько сюжетов, которые завершатся этим материалом. Мы будем показывать в наших коррпунктах, которые существуют на территории Новосибирской области.

Иван Иванович бережно перебирает пресс-карты. Каждый визит в Беларусь для заместителя главного редактора газеты «Марий Эл» особый. Как в человеческом, так и в профессиональном плане. Уже знает, чем удивить читателей.

Иван Алексеев, заместитель главного редактора газеты «Марий Эл» (Республика Марий Эл, Россия):

Я впечатлен сельским хозяйством вашей страны. Удивительно, роботы доят коров. Для нас – это фантастика. Если напишу, то мне даже не поверят.

Не только сказать, но и показать. Николай Афанасьевич не расстается с камерой уже более тридцати лет. Кто как не он ценит хорошие кадры...

Никролай Лещев, телеоператор телеканала «ОТС» (Новосибирск, Россия):

Сами эти белорусские городки настолько чистые и красивые, что можно снимать в любую сторону. Куда ни повернешься, что-то интересное увидишь.

Впрочем, замковый комплекс «Мир» уже на подъезде вызывает вдохновение у телевизионщиков. В погоне за эксклюзивной картинкой они готовы на все.

Алла Лемаева сразу расставила приоритеты. Шеф-редактор телекомпании «Волга» уже не в первый раз готовит репортажи из Синеокой.

Алла Лемаева, шеф-редактор дирекции информационного вещания телекомпании «Волга» (Нижний Новгород, Россия):

Знала, что будет прекрасная организация, все будет очень интересно, будут кадры, чтобы поснимать и из чего сделать хороший материал. В этот раз много замков, кроме двух сюжетов в новости, а спецрепортажи я буду снимать о туризме в рамках Беларуси.

Впрочем, впечатлениями журналисты охотно делятся и с друг с другом. Причем, для эфира.

В российских газетах, журналах, лентах информагенств и теле-радиоэфирах еще долго будут раздаваться отголоски белорусского пресс-тура. Ведь, как признаются сами журналисты, фактуры хватит не на один материал.