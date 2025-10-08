Ситуация в полях, закупка химикатов и стабфонды – Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода

Тему безопасности, но уже продовольственной, поддержал доклад профильного министра. Юрий Горлов 8 октября проинформировал главу государства о ситуации на полях, а также в стабфондах. Отдельно было доложено о выполнении поручения Президента о централизованной закупке химикатов для сельского хозяйства. В частности, регуляторов роста рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как поделился подробностями разговора с Президентом профильный министр, конкурс состоялся, договоры на поставку препаратов заключены, в скором времени планируется провести обработку полей с соблюдением технологических сроков.

Наталья Тарасюк, политический обозреватель ОНТ:

Ранее вам было Президентом поручено организовать централизованную закупку химикатов для сельского хозяйства. Что и как решено по этому поводу? Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия:

Эта закупка уже проведена, конкурс состоялся, на сегодня заключаются договоры и уже поставляются препараты в сельхозпредприятия и вносятся согласно технологических сроков, согласно рекомендации нашей науки. Подробности.

Что касается уборочной, работы продолжаются. Убрать картофель планируют до 20 октября, чуть больше срок для работ с кукурузой – до 1 ноября. В 2025 году на силос заготовят порядка 20 миллионов 600 тысяч тонн, что соответствует технологической потребности животноводства. В целом, по кормам обеспеченность будет выше, чем в 2024 году. Также продолжается работа по прессованию льна и осенний сев. Валерия Гаврилова, заместитель главного редактора главной редакции информации БЕЛТА:

Важнейший вопрос – завершение сева озимых зерновых культур. Что было доложено в этой части Президенту сегодня?

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия:

Мы уже заканчиваем сев озимых зерновых культур. Сегодня, по состоянию на 8 октября, посеяно 91 % площадей зерновых культур. Уже Минская область, Брестская область и Гродненская область завершили сев озимых культур. В этом году мы также посеяли озимый рапс вовремя, мы его сеяли в августе, и в этом году мы высеяли рапс на площади 450 тысяч гектаров, это на 1-1,5% больше уровня прошлого года. Все области рапс посеяли своевременно, поэтому мы ожидаем действительно хороший урожай в 2026 году с учетом тех оптимальных технологических сроков сева, которые мы вложились и по технологии были определены. Подробности.

От того, как пройдет посевная, зависит урожай будущего года. Потому особое внимание – соблюдению технологий. Впрочем, чтобы сохранить нынешний урожай, соблюдение алгоритма не менее важно. Об обеспеченности населения борщевым набором также шла речь. Полина Королева, политический обозреватель СТВ:

Юрий Николаевич, еще одна тема, которая была заявлена в докладе, это стабилизационные фонды. Может, какие-то поручения прозвучали и в целом о чем шла речь в этой части?