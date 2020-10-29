Александр Лукашенко о Польше: там давно революция зрела, я им говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 октября произвел громкие кадровые перестановки в силовом блоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У Президента три новых помощника.

Что касается их функционала, то, как отметил Президент, их полномочия будут серьезно расширены. Они должны стать настоящими инспекторами в регионах, обеспечить там порядок и общественную безопасность. Александр Лукашенко – новым помощникам в Брестской, Гродненской областях и Минске: вы люди военные, вас не надо учить Впрочем, вопрос безопасности сегодня стоит остро не только в Беларуси. Сложная обстановка, например, в охваченной протестами Польше, у которой сегодня большие проблемы в отношениях между населением и властью. Видимо, пока «помогали» с демократией в соседней Беларуси, провалили у себя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что. Там госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты. Это был спусковой крючок. Александр Лукашенко о новых должностях Караева и Вакульчика: «Я к вам отношусь как к своим детям, мне это решение принимать было сложно» Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. И они хотели стрелки перевести на нас. Это же на нас стрелки хотели перевести. А поляки не дураки, и вот там это все началось.