«Раскол очень серьёзный». Объясняем по пунктам, что происходит в Польше

Новости Беларуси. В студии программы Новости «24 часа» на СТВ политолог, кандидат философских наук Николай Щекин. Игорь Позняк, СТВ:

Продолжая тему Польши, вы полагаете, что результаты тех самых летних президентских выборов в Польше стали своеобразным спусковым механизмом целой серии вот этих беспорядков? Сейчас женщины, раньше фермеры были, рабочие и так далее.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

К этому все и шло. Действительно, вот этот 51 %, который получил Дуда на выборах, – это всего лишь на 1,5 % больше, чем его соперник. Игорь Позняк:

Это по официальным данным 51 %. Здесь возникает большой вопрос, кстати, от авторитетных польских же политиков. Очень жесткую они приняли позицию. И по отношению к своим гражданам Николай Щекин:

И большой вопрос, почему возникает, потому что многое писалось о том, что ряд партий были подкуплены, именно группы населения. Действительно, есть определенные данные, которые об этом говорят. Так вот эти выборы стали Рубиконом определенным. Была заложена мина замедленного действия своего рода. В этом смысле вот та партия, которая сейчас у власти, которую олицетворяют Дуда и Моравецкий, национал-консервативная, она играет роль весьма своеобразную. Это в продолжение каких-то ноток политических, вроде бы внутреннего объединения, с одной стороны. А с другой стороны, эта партия ведет, во-первых, к чему: разбалансированию системы госуправления, потому что сейчас уже очевидно, что, например, суды стали зависимыми, между ветвями власти нет четкой функциональной нагруженности в этом смысле. Более того, национал-консервативная партия «Закон и справедливость» ведет свою политику от европейских стран, причем настолько жестко, что уже многие европейские лидеры задумываются и проговаривают такие вещи, что очень похоже на ведение не просто там своеобразной политики своей, а националистической и даже национал-социалистической. Вот к этому все идет. Очень жесткую они приняли позицию. И по отношению к своим гражданам. Совет Европы раскритиковал Польшу за обращение с задержанными

Игорь Позняк:

По сути, в польском обществе наметился серьезный раскол. За последние пять-шесть лет из Польши выехало предостаточное количество населения Николай Щекин:

Раскол очень серьезный. Во-первых, те деньги за последние 20 лет, которые они получали от Европы, а это около 160 миллиардов долларов (вчистую они получили где-то 110-120 миллиардов), были вложены в корпорации и в те интересы, которые представляют прежде всего американские корпорации. Не пошло это на какой-то позитив своему экономическому развитию. Более того, за последние пять-шесть лет из Польши выехало предостаточное количество населения. Самый пик был, по-моему, даже в 2013 году – за полгода выехали 500 тысяч человек. Сейчас выезжает еще больше, вот почему они захотели заместить трудовыми ресурсами уже из Беларуси, из Украины, из Литвы в том числе. Выезжают квалифицированные люди. Игорь Позняк:

Европа в этой ситуации с протестами, мы видим, что совсем не жалует Польшу. Мы сегодня говорили о заявлении Совета Европы по поводу обращения с задержанными в Польше – тому свидетельство. Своих бить не принято – пожурят чуть-чуть, и все на этом завершится Николай Щекин:

Я этому не верю. Не верю, потому что они в Европейском Союзе, своих бить не принято – пожурят чуть-чуть, и все на этом завершится. Это было уже неоднократно. Другой вопрос, что я точно так же не верю тому, что там какие-то три женщины организовали – сами по себе вышли – вот этот марш. Ничего само собой не организовывается, как и у нас – все под эгидой кого-то.

Игорь Позняк:

А где искать вот этого самого кого-то в польской ситуации? Николай Щекин:

Вообще вот эта ситуация, которая сейчас произошла, мне очень напомнила ситуацию с де Голлем, когда против него выступили студенты. Казалось бы, можно было что-то еще сделать, экономическая ситуация более-менее нормальная была – американцы сыграли неплохо. Просто де Голль вел свою внешнюю политику самостоятельно. Поляки попытались сейчас вести свою политику самостоятельно, в отрыве от Европы. Вот они, наверное, сейчас начали воспитывать. Игорь Позняк:

Есть такой принцип, как в криминалистике: ищи, кому это выгодно. Весьма интересная роль здесь католической церкви оказалась Николай Щекин:

Весьма интересная роль здесь католической церкви оказалась. Ведь католическая церковь-то поддержала вот эти все запреты. Тоже, что интересно, и при этом имеет двойственную такую позицию. С одной стороны, поддерживает, то есть возбудила население, а с другой стороны, католическая церковь – весьма схожи ее позиции вот с этой национал-консервативной партией «Закон и справедливость». Поэтому здесь роль церкви не последняя. Игорь Позняк:

По поводу двойственной позиции. Позволю себе вспомнить высказывание польского премьера касательно ситуации в Беларуси, когда он назвал то, что происходит, «борьбой за свободу». А то, что сейчас, на этой неделе, происходит в Варшаве и в других городах, он назвал «актами агрессии и варварства». Как так? Поляки во главе с Дудой и Моравецким почувствовали себя пастухом для восточно-европейских стран

Николай Щекин:

То, что двойные стандарты присутствуют в консолидированной Европе, это понятно. У поляков это особенно ярко выражено. Хорошо видеть, когда у других, и, наверное, какие-то предложения давать, консультировать. Просто, наверное, поляки во главе с Дудой и Моравецким, наверное, почувствовали себя пастухом для восточно-европейских стран и прежде всего для Беларуси. А оказались, правда, в роли самих баранов – извините за такое выражение – правда, у американцев уже. Это их дело пастуха не сработало. Наверное, они либо плохо изучали историю Беларуси, особенно последних 26 лет – независимой Беларуси, либо самонадеянность, что не в последнюю очередь играет свою роль, и вот это чванство и пренебрежение к нам вообще как к белорусам, как к государству. Это чувствовалось всегда, на протяжении всех последних 30 лет. Вот это пренебрежение, я думаю, сыграло очень злую шутку с ними. Они допустили такие у себя ошибки во внутренне-экономической, политической сферах, которые даже нам и не снились. Если мы говорим у себя о трудовых коллективах, то там говорят о кланах, о политических каких-то партиях, которые надо то прикормить, то коррупцией занимаются. Там говорят о том, что надо запустить какую-то транснациональную корпорацию, допустим, по ВПК Америки. А мы, Беларусь заботится о каждом человеке. Они этого не поняли. Игорь Позняк:

Буквально своим долгом считал отзываться весьма нелицеприятно о ситуации в нашей стране глава литовского МИД, который сейчас, собственно говоря, продемонстрировал свой авторитет на недавних парламентских выборах – его партия набрала что-то около 3 %. Литовскому государству во главе с президентом теперь надо выстраивать по-иному отношения с нами Николай Щекин:

Мы хорошо помним, как он высказывался по поводу атомной электростанции, мы помним, как он встречал гражданку – я каждый раз подчеркиваю, по паспорту, а не по духу – Тихановскую, как он пытался обучать нас, как нам жить, в каком режиме, что такое демократия, учительствовал над нами. А вот литовский народ недоверие оказал – полное недоверие. То есть его партия не набрала даже необходимые 5 % – это провал. То есть получается, что это провал и внешней политики Литвы. Но Линкявичюсу сейчас надо было бы подумать о своем будущем. Конечно, он уже не извинится перед нами, но литовскому государству во главе с президентом теперь надо выстраивать по-иному отношения с нами. Тем более, что еще большая загадка относительно выборов в Соединенных Штатах Америки. От этого очень многое зависит, потому что все-таки демократическая партия подвязывает вот эти восточно-европейские страны, прежде всего и Литву, и Польшу, и Украину.