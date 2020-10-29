«Раскол очень серьёзный». Объясняем по пунктам, что происходит в Польше
Новости Беларуси. В студии программы Новости «24 часа» на СТВ политолог, кандидат философских наук Николай Щекин.
Игорь Позняк, СТВ:
Продолжая тему Польши, вы полагаете, что результаты тех самых летних президентских выборов в Польше стали своеобразным спусковым механизмом целой серии вот этих беспорядков? Сейчас женщины, раньше фермеры были, рабочие и так далее.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
К этому все и шло. Действительно, вот этот 51 %, который получил Дуда на выборах, – это всего лишь на 1,5 % больше, чем его соперник.
Игорь Позняк:
Это по официальным данным 51 %. Здесь возникает большой вопрос, кстати, от авторитетных польских же политиков.
Очень жесткую они приняли позицию. И по отношению к своим гражданам
Николай Щекин:
И большой вопрос, почему возникает, потому что многое писалось о том, что ряд партий были подкуплены, именно группы населения. Действительно, есть определенные данные, которые об этом говорят. Так вот эти выборы стали Рубиконом определенным. Была заложена мина замедленного действия своего рода. В этом смысле вот та партия, которая сейчас у власти, которую олицетворяют Дуда и Моравецкий, национал-консервативная, она играет роль весьма своеобразную.
Это в продолжение каких-то ноток политических, вроде бы внутреннего объединения, с одной стороны. А с другой стороны, эта партия ведет, во-первых, к чему: разбалансированию системы госуправления, потому что сейчас уже очевидно, что, например, суды стали зависимыми, между ветвями власти нет четкой функциональной нагруженности в этом смысле.
Более того, национал-консервативная партия «Закон и справедливость» ведет свою политику от европейских стран, причем настолько жестко, что уже многие европейские лидеры задумываются и проговаривают такие вещи, что очень похоже на ведение не просто там своеобразной политики своей, а националистической и даже национал-социалистической. Вот к этому все идет. Очень жесткую они приняли позицию. И по отношению к своим гражданам.
Совет Европы раскритиковал Польшу за обращение с задержанными
Игорь Позняк:
По сути, в польском обществе наметился серьезный раскол.
За последние пять-шесть лет из Польши выехало предостаточное количество населения
Николай Щекин:
Раскол очень серьезный. Во-первых, те деньги за последние 20 лет, которые они получали от Европы, а это около 160 миллиардов долларов (вчистую они получили где-то 110-120 миллиардов), были вложены в корпорации и в те интересы, которые представляют прежде всего американские корпорации. Не пошло это на какой-то позитив своему экономическому развитию. Более того, за последние пять-шесть лет из Польши выехало предостаточное количество населения. Самый пик был, по-моему, даже в 2013 году – за полгода выехали 500 тысяч человек. Сейчас выезжает еще больше, вот почему они захотели заместить трудовыми ресурсами уже из Беларуси, из Украины, из Литвы в том числе. Выезжают квалифицированные люди.
Игорь Позняк:
Европа в этой ситуации с протестами, мы видим, что совсем не жалует Польшу. Мы сегодня говорили о заявлении Совета Европы по поводу обращения с задержанными в Польше – тому свидетельство.
Своих бить не принято – пожурят чуть-чуть, и все на этом завершится
Николай Щекин:
Я этому не верю. Не верю, потому что они в Европейском Союзе, своих бить не принято – пожурят чуть-чуть, и все на этом завершится. Это было уже неоднократно. Другой вопрос, что я точно так же не верю тому, что там какие-то три женщины организовали – сами по себе вышли – вот этот марш. Ничего само собой не организовывается, как и у нас – все под эгидой кого-то.
Игорь Позняк:
А где искать вот этого самого кого-то в польской ситуации?
Николай Щекин:
Вообще вот эта ситуация, которая сейчас произошла, мне очень напомнила ситуацию с де Голлем, когда против него выступили студенты. Казалось бы, можно было что-то еще сделать, экономическая ситуация более-менее нормальная была – американцы сыграли неплохо. Просто де Голль вел свою внешнюю политику самостоятельно. Поляки попытались сейчас вести свою политику самостоятельно, в отрыве от Европы. Вот они, наверное, сейчас начали воспитывать.
Игорь Позняк:
Есть такой принцип, как в криминалистике: ищи, кому это выгодно.
Весьма интересная роль здесь католической церкви оказалась
Николай Щекин:
Весьма интересная роль здесь католической церкви оказалась. Ведь католическая церковь-то поддержала вот эти все запреты. Тоже, что интересно, и при этом имеет двойственную такую позицию. С одной стороны, поддерживает, то есть возбудила население, а с другой стороны, католическая церковь – весьма схожи ее позиции вот с этой национал-консервативной партией «Закон и справедливость». Поэтому здесь роль церкви не последняя.
Игорь Позняк:
По поводу двойственной позиции. Позволю себе вспомнить высказывание польского премьера касательно ситуации в Беларуси, когда он назвал то, что происходит, «борьбой за свободу». А то, что сейчас, на этой неделе, происходит в Варшаве и в других городах, он назвал «актами агрессии и варварства». Как так?
Поляки во главе с Дудой и Моравецким почувствовали себя пастухом для восточно-европейских стран
Николай Щекин:
То, что двойные стандарты присутствуют в консолидированной Европе, это понятно. У поляков это особенно ярко выражено. Хорошо видеть, когда у других, и, наверное, какие-то предложения давать, консультировать. Просто, наверное, поляки во главе с Дудой и Моравецким, наверное, почувствовали себя пастухом для восточно-европейских стран и прежде всего для Беларуси. А оказались, правда, в роли самих баранов – извините за такое выражение – правда, у американцев уже.
Это их дело пастуха не сработало. Наверное, они либо плохо изучали историю Беларуси, особенно последних 26 лет – независимой Беларуси, либо самонадеянность, что не в последнюю очередь играет свою роль, и вот это чванство и пренебрежение к нам вообще как к белорусам, как к государству. Это чувствовалось всегда, на протяжении всех последних 30 лет. Вот это пренебрежение, я думаю, сыграло очень злую шутку с ними. Они допустили такие у себя ошибки во внутренне-экономической, политической сферах, которые даже нам и не снились. Если мы говорим у себя о трудовых коллективах, то там говорят о кланах, о политических каких-то партиях, которые надо то прикормить, то коррупцией занимаются. Там говорят о том, что надо запустить какую-то транснациональную корпорацию, допустим, по ВПК Америки.
А мы, Беларусь заботится о каждом человеке. Они этого не поняли.
Игорь Позняк:
Буквально своим долгом считал отзываться весьма нелицеприятно о ситуации в нашей стране глава литовского МИД, который сейчас, собственно говоря, продемонстрировал свой авторитет на недавних парламентских выборах – его партия набрала что-то около 3 %.
Литовскому государству во главе с президентом теперь надо выстраивать по-иному отношения с нами
Николай Щекин:
Мы хорошо помним, как он высказывался по поводу атомной электростанции, мы помним, как он встречал гражданку – я каждый раз подчеркиваю, по паспорту, а не по духу – Тихановскую, как он пытался обучать нас, как нам жить, в каком режиме, что такое демократия, учительствовал над нами. А вот литовский народ недоверие оказал – полное недоверие. То есть его партия не набрала даже необходимые 5 % – это провал. То есть получается, что это провал и внешней политики Литвы. Но Линкявичюсу сейчас надо было бы подумать о своем будущем. Конечно, он уже не извинится перед нами, но литовскому государству во главе с президентом теперь надо выстраивать по-иному отношения с нами. Тем более, что еще большая загадка относительно выборов в Соединенных Штатах Америки. От этого очень многое зависит, потому что все-таки демократическая партия подвязывает вот эти восточно-европейские страны, прежде всего и Литву, и Польшу, и Украину.
Игорь Позняк:
Провалом средства массовой информации назвали итоги недавних местных выборов в Украине, где опять-таки партия «Слуга народа» показала крайне низкий результат. Тоже нужно задуматься сейчас и ожидать результатов выборов в Америке? Это уже первый звоночек для Зеленского получается?
Все, кто учили нас демократии, они получили «по себе», получили «обратку» такую от своего же народа
Николай Щекин:
Им задумываться уже поздно. Уже сломлена система госуправления там, доверие нулевое к власти – оно уже стало патологическим, оно уже стало традицией, недоверие. Лишний раз подтверждает, кстати, сегодня очень правильно акцентировал на это внимание Президент, что все, кто учили нас демократии, они получили «по себе», получили «обратку» такую от своего же народа.
«Слуга народа» там по многим регионам вообще не прошел, даже в тройку не вошел, где-то 3-4 место – это провал политики как раз западноевропейских стран. Об этом и говорил Макрон, что он не хочет видеть в Беларуси вторую Украину, но мне больше всего, конечно, жаль, если откровенно, жалко украинский народ. Наверное, он не заслужил такой жизни, но что есть, то есть.
Это игра вдолгую, просто так этот процесс не остановить. У нас процесс, который попытались запустить с 9 августа, Президент всей системой государственной машины остановил – по-государственному, не дал развернуться вот этой анархии. И вы видите, сколько тут уже вариантов пытались проиграть: начиная с Telegram-каналов, заканчивая всеми остальными вещами. И еще будет кое-что, наверное, – мы увидим. Там процесс этот не остановить – он будет еще лет 5-10 тянуться.
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