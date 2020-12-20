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Политолог из Молдовы: мы в 2014 году подписали договор об ассоциации с ЕС. Пока ничего не двигается

20 декабря 2020 16:34
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Новости Беларуси. Каким этот сложнейший для всей планеты год оказался для нашего Содружества? На неделе это обсудили главы государств СНГ. Несмотря на видеоформат саммита, живых моментов было достаточно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С 1 января председательствовать в Содружестве будет Беларусь. Известна дата следующего саммита – 15 октября. А место встречи вызвало неподдельный интерес.

Политолог из Молдовы: мы в 2014 году подписали договор об ассоциации с ЕС. Пока ничего не двигается-1

Будущий год юбилейный: СНГ уже 30 лет. Решение о создании Содружества приняли в Беловежской пуще. С этим событием связано много мифов.

Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ: мы можем стать сильнее только благодаря сплочённости

А вот на этом саммите главы государств обсудили реальные проблемы. Их полно. Все лидеры так или иначе затронули борьбу с коронавирусом. Азербайджан предложил создать равный доступ к вакцине от COVID для всех стран и людей с разных достатком. Но реальнее будет воплотить другое предложение официального Баку.

Ильхам Алиев пригласил строителей из стран Содружества восстанавливать разрушенный Карабах. Первым откликнулся наш Президент.

Александр Лукашенко: президент Азербайджана пригласил наши компании восстанавливать районы, пострадавшие в результате конфликта

Большая политика в онлайн-режиме. Традиционный момент – Президент России задержался, правда, всего на 15 минут. Затем проверка связи: хорошо ли слышно коллег, лично убедились президенты.

Политолог из Молдовы: мы в 2014 году подписали договор об ассоциации с ЕС. Пока ничего не двигается-4

Вот, например, такой вопрос Александру Лукашенко адресует Шавкат Мирзиёев. От Узбекистана Беларусь принимает председательство в СНГ на весь 2021 год. Задач здесь стоит немало – укреплять общие границы и единым фронтом противостоять новому мировому устройству. Активнее надо использовать молодежные и гуманитарные инициативы. Кстати, 2020 год прошел под знаком председательства Беларуси в ЕАЭС. И в разных форматах интеграций не должно быть разделительных линий – об этом говорит наш Президент.

Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ: «Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства»

Политолог из Молдовы: мы в 2014 году подписали договор об ассоциации с ЕС. Пока ничего не двигается-7

Более подробную концепцию Беларусь обнародует позднее. Но ясно одно: выбор сделан. И большинство стран остаются в геополитическом фарватере СНГ. Так сложилось исторически, географически и экономически. И по опыту других государств становится понятно: выбор очевиден. Пример той же Молдовы, которая всегда славилась своей сельскохозяйственной продукцией. И вот какими размышлениями с нами поделился политолог из Кишинева.

Политолог из Молдовы: мы в 2014 году подписали договор об ассоциации с ЕС. Пока ничего не двигается-10

Александр Кориненко, политолог (Молдова):
Мы в 2014 году подписали договор об ассоциации с ЕС. Пока, к сожалению, абсолютно ничего не двигается. По-прежнему наша продукция нужна только СНГ. У нас фрукты и овощи на 90-100 % (наш уходящий президент об этом говорил на саммите СНГ), 100 % фруктов идет в Россию. Наше вино также идет в Россию, в Европу в меньшей степени.

# СНГ # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Шавкат Мирзиеев # Александр Кориненко # Фотофакт

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