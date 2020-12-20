Политолог из Молдовы: мы в 2014 году подписали договор об ассоциации с ЕС. Пока ничего не двигается

Новости Беларуси. Каким этот сложнейший для всей планеты год оказался для нашего Содружества? На неделе это обсудили главы государств СНГ. Несмотря на видеоформат саммита, живых моментов было достаточно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 1 января председательствовать в Содружестве будет Беларусь. Известна дата следующего саммита – 15 октября. А место встречи вызвало неподдельный интерес.

Будущий год юбилейный: СНГ уже 30 лет. Решение о создании Содружества приняли в Беловежской пуще. С этим событием связано много мифов. Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ: мы можем стать сильнее только благодаря сплочённости А вот на этом саммите главы государств обсудили реальные проблемы. Их полно. Все лидеры так или иначе затронули борьбу с коронавирусом. Азербайджан предложил создать равный доступ к вакцине от COVID для всех стран и людей с разных достатком. Но реальнее будет воплотить другое предложение официального Баку. Ильхам Алиев пригласил строителей из стран Содружества восстанавливать разрушенный Карабах. Первым откликнулся наш Президент. Александр Лукашенко: президент Азербайджана пригласил наши компании восстанавливать районы, пострадавшие в результате конфликта Большая политика в онлайн-режиме. Традиционный момент – Президент России задержался, правда, всего на 15 минут. Затем проверка связи: хорошо ли слышно коллег, лично убедились президенты.

Вот, например, такой вопрос Александру Лукашенко адресует Шавкат Мирзиёев. От Узбекистана Беларусь принимает председательство в СНГ на весь 2021 год. Задач здесь стоит немало – укреплять общие границы и единым фронтом противостоять новому мировому устройству. Активнее надо использовать молодежные и гуманитарные инициативы. Кстати, 2020 год прошел под знаком председательства Беларуси в ЕАЭС. И в разных форматах интеграций не должно быть разделительных линий – об этом говорит наш Президент. Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ: «Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства»

Более подробную концепцию Беларусь обнародует позднее. Но ясно одно: выбор сделан. И большинство стран остаются в геополитическом фарватере СНГ. Так сложилось исторически, географически и экономически. И по опыту других государств становится понятно: выбор очевиден. Пример той же Молдовы, которая всегда славилась своей сельскохозяйственной продукцией. И вот какими размышлениями с нами поделился политолог из Кишинева.