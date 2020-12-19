Воскресенский: Лукашенко буквально носил этих близнецов на руках. В правой – Латушко, в левой – Цепкало

Новости Беларуси. В гостях программы СТВ «Азаренок. Тайные пружины политики – 2020» политолог Юрий Воскресенский.
Новости Беларуси. В гостях программы СТВ «Азаренок. Тайные пружины политики – 2020» политолог Юрий Воскресенский.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Вы сказали, что вы действуете по-гайдаровски. Я тут вспомнил Пушкина: «И милость к падшим призывал», да? Юрий, какие-то странные метаморфозы, это эпоха постправды.
Вы летом работали в штабе Виктора Дмитриевича Бабарико на победу этого кандидата. Другой персонаж, который сейчас сидит в Польше, 25 лет существовал в системе власти – прикорытник со стажем, будем говорить так. Второй – то же самое. Это я имею в виду Латушко и Цепкало. И, тем не менее, они вас сейчас критикуют, унижают, оскорбляют. Не только вас, но всех, кто из даже демократического лагеря не поддерживает их радикальных действий. Что за метаморфозы такие?
Юрий Воскресенский, политолог:
Я могу ошибаться, но мне кажется, что ими движут личные амбиции, которые с их точки зрения не были реализованы. Хотя как они не были реализованы, если Президент буквально носил этих так сказать близнецов на руках? В правой руке – Латушко, в левой руке – Цепкало. Как у Ляписа: в правой – «Сникерс», в левой – «Марс». Поэтому мне кажется, что это исключительно амбиции. Потому что как человек 25 лет работал на режим, и вдруг он стал демократом?
И это, кстати, подчеркивает наш тезис о том, что у большинства людей, их сторонников, примитивное сознание и мышление. Потому что ты же подумай: человек 25 лет работал в системе. Вдруг он 9-10 августа, даже не раньше, рвет на себе рубаху и говорит, что он либерал и демократ, тут же прыгает в багажник и в запаске уезжает за границу. Ну, какой это лидер, ребята? Лидер должен страдать вместе со своим народом за какие-то идеалы. Он должен вернуться, он должен возглавить борьбу. То есть это обычный приспособленец.
Здесь два момента. Первое – мы еще раз фиксируем, что у их сторонников примитивное мышление, потому что никакой логике не поддается их этот восторг щенячий от Цепкало и Латушко. А обосновать? Потому что классические – как помните, Тихановский показывал хрюшек? – прикорытники. Так вот это – классические прикорытники.
Второй момент – это, безусловно, то, какую они сейчас заняли повестку и какую пропагандируют повестку. Я имею в виду эти все жесткие санкции. То есть они хотят, чтобы страна превратилась в пепелище. Ну что, они не понимают, что если мы уйдем с рынков, мы же потеряем все? Мы же потеряем в итоге рабочие места. И даже если каким-то чудом кто-то с ними поделится каким-то кусочком власти, они же будут разгребать то же, что наворошили. То есть у них нет позитивной повестки.