Воскресенский: Лукашенко буквально носил этих близнецов на руках. В правой – Латушко, в левой – Цепкало

Новости Беларуси. В гостях программы СТВ «Азаренок. Тайные пружины политики – 2020» политолог Юрий Воскресенский.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Вы сказали, что вы действуете по-гайдаровски. Я тут вспомнил Пушкина: «И милость к падшим призывал», да? Юрий, какие-то странные метаморфозы, это эпоха постправды. Вы летом работали в штабе Виктора Дмитриевича Бабарико на победу этого кандидата. Другой персонаж, который сейчас сидит в Польше, 25 лет существовал в системе власти – прикорытник со стажем, будем говорить так. Второй – то же самое. Это я имею в виду Латушко и Цепкало. И, тем не менее, они вас сейчас критикуют, унижают, оскорбляют. Не только вас, но всех, кто из даже демократического лагеря не поддерживает их радикальных действий. Что за метаморфозы такие?

Юрий Воскресенский, политолог:

Я могу ошибаться, но мне кажется, что ими движут личные амбиции, которые с их точки зрения не были реализованы. Хотя как они не были реализованы, если Президент буквально носил этих так сказать близнецов на руках? В правой руке – Латушко, в левой руке – Цепкало. Как у Ляписа: в правой – «Сникерс», в левой – «Марс». Поэтому мне кажется, что это исключительно амбиции. Потому что как человек 25 лет работал на режим, и вдруг он стал демократом? И это, кстати, подчеркивает наш тезис о том, что у большинства людей, их сторонников, примитивное сознание и мышление. Потому что ты же подумай: человек 25 лет работал в системе. Вдруг он 9-10 августа, даже не раньше, рвет на себе рубаху и говорит, что он либерал и демократ, тут же прыгает в багажник и в запаске уезжает за границу. Ну, какой это лидер, ребята? Лидер должен страдать вместе со своим народом за какие-то идеалы. Он должен вернуться, он должен возглавить борьбу. То есть это обычный приспособленец.