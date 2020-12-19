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Воскресенский: Лукашенко буквально носил этих близнецов на руках. В правой – Латушко, в левой – Цепкало

19 декабря 2020 16:44
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Новости Беларуси. В гостях программы СТВ «Азаренок. Тайные пружины политики – 2020» политолог Юрий Воскресенский.

Воскресенский: Лукашенко буквально носил этих близнецов на руках. В правой – Латушко, в левой – Цепкало-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Вы сказали, что вы действуете по-гайдаровски. Я тут вспомнил Пушкина: «И милость к падшим призывал», да? Юрий, какие-то странные метаморфозы, это эпоха постправды.

Вы летом работали в штабе Виктора Дмитриевича Бабарико на победу этого кандидата. Другой персонаж, который сейчас сидит в Польше, 25 лет существовал в системе власти – прикорытник со стажем, будем говорить так. Второй – то же самое. Это я имею в виду Латушко и Цепкало. И, тем не менее, они вас сейчас критикуют, унижают, оскорбляют. Не только вас, но всех, кто из даже демократического лагеря не поддерживает их радикальных действий. Что за метаморфозы такие?

Воскресенский: Лукашенко буквально носил этих близнецов на руках. В правой – Латушко, в левой – Цепкало-4

Юрий Воскресенский, политолог:
Я могу ошибаться, но мне кажется, что ими движут личные амбиции, которые с их точки зрения не были реализованы. Хотя как они не были реализованы, если Президент буквально носил этих так сказать близнецов на руках? В правой руке – Латушко, в левой руке – Цепкало. Как у Ляписа: в правой – «Сникерс», в левой – «Марс». Поэтому мне кажется, что это исключительно амбиции. Потому что как человек 25 лет работал на режим, и вдруг он стал демократом?

И это, кстати, подчеркивает наш тезис о том, что у большинства людей, их сторонников, примитивное сознание и мышление. Потому что ты же подумай: человек 25 лет работал в системе. Вдруг он 9-10 августа, даже не раньше, рвет на себе рубаху и говорит, что он либерал и демократ, тут же прыгает в багажник и в запаске уезжает за границу. Ну, какой это лидер, ребята? Лидер должен страдать вместе со своим народом за какие-то идеалы. Он должен вернуться, он должен возглавить борьбу. То есть это обычный приспособленец.

Воскресенский: Лукашенко буквально носил этих близнецов на руках. В правой – Латушко, в левой – Цепкало-7

Здесь два момента. Первое – мы еще раз фиксируем, что у их сторонников примитивное мышление, потому что никакой логике не поддается их этот восторг щенячий от Цепкало и Латушко. А обосновать? Потому что классические – как помните, Тихановский показывал хрюшек? – прикорытники. Так вот это – классические прикорытники.

Второй момент – это, безусловно, то, какую они сейчас заняли повестку и какую пропагандируют повестку. Я имею в виду эти все жесткие санкции. То есть они хотят, чтобы страна превратилась в пепелище. Ну что, они не понимают, что если мы уйдем с рынков, мы же потеряем все? Мы же потеряем в итоге рабочие места. И даже если каким-то чудом кто-то с ними поделится каким-то кусочком власти, они же будут разгребать то же, что наворошили. То есть у них нет позитивной повестки.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # Юрий Воскресенский # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Павел Латушко # Валерий Цепкало # Дмитрий Бабарико # Фотофакт

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