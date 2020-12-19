О чём два месяца молчал Воскресенский. Что говорил Лукашенко Бабарико в СИЗО?

Григорий Азаренок, корреспондент: История, которую обсуждают уже несколько месяцев – тот приход Александра Лукашенко в СИЗО КГБ. Уже много об этом говорилось. Может быть, есть какие-то новые подробности, которые вы бы хотели раскрыть?

Юрий Воскресенский, политолог: Мне не хотелось бы быть монополистом и все эти подробности брать на себя. Но, в частности, одна из подробностей – когда член президиума Координационного совета давала интервью, она сказала, дескать, Виктору Бабарико ставили какие-то условия. Поэтому я позволил себе раскрыть эти условия.

То есть когда Виктор спросил: «Так а что со мной?» Александра Григорьевича, Президент сказал: «А с тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел, поэтому верни деньги украденные и не будешь сидеть». На что Виктор Дмитриевич говорит, что: «У вас информация не соответствует действительности, я ничего не присваивал». На что Президент сказал: «Ну, тогда будет открытый суд, и все увидят, кто что присваивал». Если это можно назвать условиями, возможно, это условия последующего помилования в случае, если вина того или иного человека будет доказана.

Этот момент интересный был, потому что со стороны коллег из КС, из оппозиции звучало, дескать, какие-то выставлены условия. Там такие большие фигуры, что они были интересны и власть их боялась, поэтому предлагала условия. Нет, Президент пришел по-человечески просто познакомиться со своими оппонентами.

Григорий Азаренок:

При этом все, кто там был, те, кто уже комментировал, давал интервью, не знали, что произойдет, кто приедет. Тем не менее, от лица жодинской сиделицы Марии Колесниковой было рассказано, что ей предложили и она гордо отказалась. Такое могло быть?

Юрий Воскресенский:

Исключено, это набивка цены. Если об этом не знали ни Бабарико, ни Тихановский, ни другие наши коллеги, как об этом могли знать жодинские или окрестинские, или володарские сидельцы? Это исключено. Об этом даже не знали конвоиры, которые привезли нас на встречу. Даже они были шокированы.