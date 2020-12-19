Над чем работает «круглый стол», за что критиковали Виталия Шклярова и кому не нужна политическая амнистия? Рассказывает Юрий Воскресенский

Новости Беларуси. В гостях программы СТВ «Азаренок. Тайные пружины политики – 2020» политолог Юрий Воскресенский. Григорий Азаренок, корреспондент:

Очень рад вас приветствовать, спасибо, что пришли. Конечно, не поверят, что просто так мы с вами списались в мессенджерах и вы согласились прийти. Я ваш политический оппонент. Я специфически отношусь к таким понятиям, как «права человека», «демократия» и так далее, как бы это странно ни звучало. Летом мы были с вами по разные стороны баррикад, но сейчас вы испытываете тот же негатив, что и все государственные служащие, государственные журналисты от тех же сил, которые поливают грязью нас. Скажите, почему? Как это случилось?

Юрий Воскресенский, политолог:

Ну, наверное, внутривидовая борьба самая жесткая. Мне все об этом говорили, но для меня действительно это было открытием – что малейший шаг влево, шаг вправо от генеральной линии, малейшая попытка думать и анализировать сразу встречается с такой реакцией. То есть начиная от известной игры оппозиции в «Кто агент КГБ?» и заканчивая этим шквалом обструкции. А за что? За то, что люди просто – я говорю не только про себя, но и про моих соратников, которые сейчас рядом со мной – попытались проанализировать, к чему могут привести все эти действия, которые сейчас четыре месяца пытаются осуществлять внешние игроки на нашей территории. Григорий Азаренок:

На этой неделе был показательный случай с политтехнологом Виталием Шкляровым. Известная очень личность в оппозиционных кругах. Он также долго пробыл в местах изоляции. Он просто высказал свое впечатление о личности нашего Президента, и началась просто какая-то страшная история: шквал критики, интернет просто смешал его с грязью. Как это случилось, почему, что это за мышление такое сектантское?

Юрий Воскресенский:

Вы знаете, это не сектантское, это примитивное мышление. Людьми с примитивным мышлением очень, очень легко манипулировать. И вот вы правильно привели пример Виталия Шклярова. То есть человек просто поделился своими какими-то наблюдениями. При этом все, что он говорил в «Эхе Москвы», все соответствовало демократическим взглядам. Но как только человек поделился какими-то объективными своими впечатлениями, он был разорван буквально этими сетевыми хомячками. За что именно, по мнению Юрия Воскресенского, был подвергнут критике Виталий Шкляров, вы можете прочитать здесь.

Но на самом деле эти люди не понимают: у них не только нет культуры какой-то политического диалога, они сеют все время в нашем обществе ненависть. И они не понимают, что ненависть не позитивна, в ней нет позитивной повестки, она рано или поздно приведет к каким-то очень серьезным проблемам. Что говорил Александр Лукашенко Виктору Бабарико в СИЗО КГБ? Читайте здесь. Григорий Азаренок:

Вернемся к вашей нынешней деятельности – круглый стол демократических сил. Какую повестку вы выносите сейчас? С учетом того, что впереди у нас такое масштабное всебелорусское вече, народное собрание.

Юрий Воскресенский:

Мы сейчас запланировали и проводим 10 круглых столов, посвященных изменениям в Конституцию. Вчера провели очередной, посвященный судебной реформе. Что касается Всебелорусского народного собрания, ему тоже был посвящен отдельный стол. Они нас сейчас упрекают, что, дескать, «власть им нарезала песочницу». Да, это песочница, но мы планируем ее превратить в песчаный карьер, где будут ездить БелАЗы. Потому что власть будет смотреть на нашу конструктивную повестку, и она не сможет не отреагировать также конструктивно. Поэтому мы запланировали сейчас 10 круглых столов. Четыре уже прошло, шесть впереди. 29 декабря мы по итогу этих круглых столов и всех вопросов, на которые отвечаем в ходе дискуссии, вынесем свои все предложения в Конституцию. Уже во многом они совпадают с предложениями оппозиции, во многом они совпадают с предложениями власти. Ряд есть демократических таких норм, предлагаемых нами. И мы, соответственно, с этими предложениями ознакомим и общество, и органы государственной власти и управления. Это что касается конституционной повестки.

Но у нас есть и много других направлений. Например, правозащитное. Мы же свою работу строим по гайдаровским произведениям про Тимура и его команду. Это нас отличает от номинальных правозащитников. То есть фактически круглый стол демократических сил сейчас является правозащитной организацией, и мы также будем формировать свои списки. Понимаем, что в этот период очень многие граждане, наши коллеги, ребята подверглись эмоциям, эмоциональному воздействию. Поэтому, может быть, если бы не было этого воздействия, они бы не совершили какие-то проступки, поступки, а по версии следствия – преступления. Учитывая то, что с нашей точки зрения большинство на этот, так сказать, путь встало неосознанно, мы предлагаем – не требуем, а предлагаем – рассмотреть вариант политической амнистии. Этот вариант нужен и власти, и обществу. А вот кому он не нужен, это оппозиции, особенно заграничной. Вы знаете, мы были шокированы, что как только мы запустили эту идею с политической амнистией, начали сбор подписей в Telegram-канале, на сайте (уже более 40 тысяч человек подписались за эту идею), на нас обрушился шквал хейта и ненависти. И самое удивительное, не от власти, а от заграничной оппозиции, потому что им нужны козыри.

Мы сейчас подготовим, составим свои списки и, конечно, предложим власти в качестве шага выхода из нашего какого-то определенного… Не секрет, можно назвать это кризисом общественно-политическим. Вот это – очень милосердный и очень сильный гуманный шаг. И, кстати, вышедшие люди потом увидят, что делала власть, что делали конструктивные оппозиционные силы, а что делали наши, как мы называем, опавшие листья, которые находятся сейчас за рубежом. Так вот, для нас это был просто шок. После первого шока – хейт, когда мы высказывать начали позицию иную, аналитическую, думать и анализировать; второй шок – это то, как на нас накинулись за идею политической амнистии. То есть те, кто сейчас за границей, хотят, чтобы наши ребята – я знаю, что нас с вами, вашу программу смотрят в СИЗО, я сам ее смотрел – и пусть все ребята в СИЗО знают, что те граждане хотят, чтобы ребята сидели. Тогда им будет больше профит и больше печенек.