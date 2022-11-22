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«Перестаньте вваливать деньги в Украину». Что нужно требовать европейцам от власти?

22 ноября 2022 08:32
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

«Перестаньте вваливать деньги в Украину». Что нужно требовать европейцам от власти?-1

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Если мы посмотрим на все те слоганы, которые озвучиваются во время протестов в Европе, они примерно такие же: повысьте нам зарплату, снизьте стоимость продуктовой корзины, расширьте количество рабочих мест. И никто ни разу ни в одной из европейских стран, я один раз в Бельгии это только нашла во время их протестов – артикулировали причину. Перестаньте вваливать деньги в Украину и накладывать санкции на Россию – это один такой маленький вопль. Вся Европа живет с позицией рационального выбора. Нам необходимо кушать, нам необходимо пить, а почему – они над этим не задумываются. И самое страшное, что в мире не осталось ни одной международной организации, которая могла бы выступить каким-то гарантом.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Инна Ветренко # Фотофакт

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