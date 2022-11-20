«Мы жертвуем своим партнёром в угоду наших интересов». Немецкий политик об американском плане «Б»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Я знаю, что вы непосредственно связаны с бизнесом, который занимался экспортом калийных удобрений, и, опять же, закупали вы их в Беларуси. После введения санкций ситуация стала катастрофической. Расскажите об этом детальней. И в целом какая мотивация вводить подобные санкции Западу?

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):

Мотивация… Если взглянуть в основу этого процесса, вы ее сейчас обозначили. Мы на сегодняшний момент находимся в плане «Б». Когда-то, четыре года назад, я был в Америке, и разговор пошел о мероприятиях сдерживания развития России и влияния на западный рынок. Путем военного вмешательства это не получилось. Тогда был еще конфликт в Грузии, эти все мелкие провокационные вещи. И тогда этот чиновник высокопоставленный говорит: скорее всего придется включать план «Б». Я его сейчас вижу в жизни. В плане «Б» говорится: мы жертвуем своим партнером в угоду наших интересов. Одним ударом мы разрушаем Россию. И самое главное – мы останавливаем развитие Китая, потому что 600 миллионов платежеспособных покупателей толкали экономику Китая вперед. 70 % товаров покупали китайские потребители. Сейчас мы лишены этой возможности благодаря мероприятиям заокеанского обкома.

Таким образом, надо отдать должное: их стратегическое мышление и планирование намного превосходят восточные концепты, о которых я уже неоднократно говорил. Надо садиться и создавать институты продвижения нашего идеологического… Я говорю «нашего», потому что и Германия относится к европейскому содружеству народов, мы есть один континент. И то, что нас эти объятия американские вырывают из этой семьи, нам всем от этого очень плохо. Я не знаю, как мы будем выходить из этого кризиса, когда 70-80-90 % пенсионеров вошли в процесс полного обнищания. Годами накопленное состояние разрушилось, у нас на глазах растаяло. Народ в полном отчаянии. К чему это приведет, не знаю. Но план американцев 100 % осуществляется у нас на глазах.

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