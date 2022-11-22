«Выгодно сотрудничество с Россией». Почему Турции необходим мировой баланс?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Уместно будет предположить, что доверие есть к гарантиям реального поручителя за Украину Турцию, мы уже вспоминали господина Эрдогана. По мнению многих экспертов, зерновая сделка интересна еще и тем, что служит в общей форме обкаткой возможной модели урегулирования конфликта в Украине в целом. Мы же помним, какую ключевую роль играла Беларусь ранее. Минские соглашения, если бы они были реализованы, воспрепятствовали тому, что сейчас происходит на территории Украины. Сегодня эту роль играет Турция, как вы ее оцениваете? Может ли эта история быть более глобальной?
Александр Лазарев, политический эксперт (Украина):
В одном из моих последних интервью я говорил, что если не выполнится «Минск-2», то придется выполнять «Минск-3», за что, собственно говоря, был внесен в определенный список, хотя вполне логичные и здравые вещи были сказаны. Что касается Турции, то разумеется, она выступает гарантом, поручителем, она играет на противоречиях, то есть Турции сейчас необходим мировой баланс. Она пытается сыграть на противоречиях Запада и России. На этом она выигрывает свои перспективы в будущем. Как говорили коллеги, Турция становится локальным геополитическим игроком. На Ближнем Востоке вопросы без них не решаются. Они с помощью этого баланса, который пытаются создать, влияют на западный миропорядок, диктуя свои условия отдельных ниш. Касательно России, для Турции выгодно сотрудничество с Россией. И они будут гарантировать. Давайте не будем забывать, что скоро у Эрдогана выборы в 2023 году. Инфляционная составляющая в Турции очень серьезная, там около 80 % инфляции, после 2016 года и несвершившегося госпереворота эта ситуация тянется и меняется иногда, но находится ближе к патовой. Им необходимо показывать определенные победы, получать отхождения в бюджет, получать определенные геополитические гарантии. Касательно зерновой сделки, как гарант и перераспределитель имеет рычаг влияния на Запад. Мы понимаем, что происходит в Атлантическом союзе, происходит экономический каннибализм. США, чтобы запастись жирком для борьбы в будущем с Китаем, экономически уничтожают своих партнеров в ЕС. Просто посмотрите на Германию, на корпорации, на компании, которые там работают, которые американцы пытаются увести себе.
Читайте также:
«Мы жертвуем своим партнером в угоду наших интересов». Немецкий политик об американском плане «Б»
Вадим Боровик: «Каждый месяц военной операции – ущерб нашим геополитическим интересам»
Профессор из России: ООН потеряла лицо в мире, когда приняла резолюцию в отношении ареста российских активов