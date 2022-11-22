«Выгодно сотрудничество с Россией». Почему Турции необходим мировой баланс?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Уместно будет предположить, что доверие есть к гарантиям реального поручителя за Украину Турцию, мы уже вспоминали господина Эрдогана. По мнению многих экспертов, зерновая сделка интересна еще и тем, что служит в общей форме обкаткой возможной модели урегулирования конфликта в Украине в целом. Мы же помним, какую ключевую роль играла Беларусь ранее. Минские соглашения, если бы они были реализованы, воспрепятствовали тому, что сейчас происходит на территории Украины. Сегодня эту роль играет Турция, как вы ее оцениваете? Может ли эта история быть более глобальной?