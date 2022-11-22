«Они решили обескровить Европу полностью». Действительно ли США и ЕС союзники?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Какова роль монополизации ряда рынков крупными транснациональными корпорациями. Известно, что огромную часть того же украинского зерна экспортируют не сами украинские фермеры, а американские корпорации, скупающие урожай подешевле, по факту манипулирующие ценами за счет того, что они владеют элеваторами и флотом.