«Они решили обескровить Европу полностью». Действительно ли США и ЕС союзники?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Какова роль монополизации ряда рынков крупными транснациональными корпорациями. Известно, что огромную часть того же украинского зерна экспортируют не сами украинские фермеры, а американские корпорации, скупающие урожай подешевле, по факту манипулирующие ценами за счет того, что они владеют элеваторами и флотом.
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Все мировые войны начинаются с разделов рынков сбыта и экономического кризиса. То что мы сейчас очень ярко наблюдаем. Что касается монополизации, которая идет во всем мире по всем фронтам, она очевидна. Мы уже сейчас сомневаемся, что США Европу рассматривают как своих союзников, потому что такое ощущение, что они решили обескровить Европу полностью, заставляют вкладывать деньги в Украину, переводить все промышленные активы, технологические активы, высокоподготовленную технологическую рабочую силу переманивают к себе. Ставят ее в полную зависимость от себя. Понятно для чего, им нужно полная гегемония. Вспомните встречу с господином Си. Байден говорит о мономире, Си говорит о том, что должен быть многополярный мир.
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