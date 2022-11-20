Профессор из России: ООН потеряла лицо в мире, когда приняла резолюцию в отношении ареста российских активов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):

Буквально на днях ООН потеряла свое лицо и в экономическом, и в политическом мире. Когда они приняли резолюцию в отношении ареста российских активов и отправили их, так скажем, на сепарацию (Господи, слава богу, не контрибуцию, а лучше бы и контрибуцию, потому что тогда мир какой-то был заключен, но вопрос, на каких условиях) на Украину. Вы представляете, какой это вызов всему мировому сообществу! Особенно Саудовской Аравии, Арабским Эмиратам, которые имеют свои активы в странах Европы, то есть они должны соскакивать, бегом бежать и свои активы забирать. Потому что завтра он в отношении их может принять какую-то резолюцию и сделать какой-то неверный шаг в этом политическом конфликте между Украиной и Россией.

Поэтому России нужно решать свои проблемы со специальной военной операцией, но это уже не наши проблемы. С нами воюет не Украина, с нами воюют наемники НАТО. Россия противостоит всей этой махине. Не одна, безусловно, – в рамках Союзного государства мы чувствуем эту поддержку, мы ее понимаем и знаем, особенно в плане развития ВВП сейчас. Поэтому эту проблему нужно решать всем. А некому решать.