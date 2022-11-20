Профессор из России: ООН потеряла лицо в мире, когда приняла резолюцию в отношении ареста российских активов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
Буквально на днях ООН потеряла свое лицо и в экономическом, и в политическом мире. Когда они приняли резолюцию в отношении ареста российских активов и отправили их, так скажем, на сепарацию (Господи, слава богу, не контрибуцию, а лучше бы и контрибуцию, потому что тогда мир какой-то был заключен, но вопрос, на каких условиях) на Украину. Вы представляете, какой это вызов всему мировому сообществу! Особенно Саудовской Аравии, Арабским Эмиратам, которые имеют свои активы в странах Европы, то есть они должны соскакивать, бегом бежать и свои активы забирать. Потому что завтра он в отношении их может принять какую-то резолюцию и сделать какой-то неверный шаг в этом политическом конфликте между Украиной и Россией.
Поэтому России нужно решать свои проблемы со специальной военной операцией, но это уже не наши проблемы. С нами воюет не Украина, с нами воюют наемники НАТО. Россия противостоит всей этой махине. Не одна, безусловно, – в рамках Союзного государства мы чувствуем эту поддержку, мы ее понимаем и знаем, особенно в плане развития ВВП сейчас. Поэтому эту проблему нужно решать всем. А некому решать.
Вадим Боровик, политолог:
К сожалению, это наша общая проблема. Нельзя сказать, что это их проблема. Это говорят даже на уровне вашего силового блока – от успехов специальной военной операции и скорости ее завершения зависят, в принципе, будущее мира и целостность Российской Федерации. Мы все переживаем – как плохо в ЕС. Послушайте, не такой большой апокалипсис там, но и у нас не так хорошо, к сожалению. Вы же поймите! Давайте объективно оценим ситуацию. Накануне 24 февраля многие кричали, шапки достали и махали, три дня в Киеве ждали, что встретят. Получили цветы в Киеве? Нет. То есть это была нетрезвая оценка ситуации.
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