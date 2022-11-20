Вадим Боровик: «Каждый месяц военной операции – ущерб нашим геополитическим интересам»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
География поставок белорусского калия и место Беларуси среди крупнейших игроков рынка калийных удобрений. Именно так выглядит эта картина. Вводя санкции, Запад кричит, что он желает бороться с мировым голодом, но при этом сам же его обеспечивает.
Вадим Боровик, политолог:
Вопрос конкуренции. С одной стороны, наши партнеры этим пользуются. Они выкручивают руки, получают более низкие цены на калийные удобрения, заключают долгосрочные контракты. Даже наши партнеры и друзья стратегические. И, конечно, наши конкуренты. Компании, которые также производят удобрения соответствующие, захватывают рынки. Логистические цепочки изменяются. Как правило, контракты носят долгосрочный характер, и мы теряем рынки. Вот в чем проблема. Почему сегодня Россия должна быстрее разбираться со своей военной операцией, потому что каждый месяц военной операции – ущерб нашим геополитическим интересам.
Читайте также:
«Мы жертвуем своим партнером в угоду наших интересов». Немецкий политик об американском плане «Б»
Профессор из России: ООН потеряла лицо в мире, когда приняла резолюцию в отношении ареста российских активов
Когда закончится конфликт в Украине? Мнение политического эксперта из этой страны