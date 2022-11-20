Вадим Боровик: «Каждый месяц военной операции – ущерб нашим геополитическим интересам»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

География поставок белорусского калия и место Беларуси среди крупнейших игроков рынка калийных удобрений. Именно так выглядит эта картина. Вводя санкции, Запад кричит, что он желает бороться с мировым голодом, но при этом сам же его обеспечивает.