Прямой эфир

Почему должны платить за это все? Вот что Вадим Боровик спросил у Президента Беларуси

26 мая 2021 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной – 26 мая в Овальном зале прошел детальный и важный разговор с участием Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему должны платить за это все? Вот что Вадим Боровик спросил у Президента Беларуси -1

Вадим Боровик, политолог:
У меня вопрос ко всем нам. Есть граждане, граждане нашей страны, которые призывают к санкциям. В первую очередь они опустят пенсионеров, бюджетников, социально незащищенных людей. И у меня есть вопрос просто к парламентариям: а почему должны платить за это все?

Второй вопрос по международной повестке дня. Будет встреча Байден – Путин. Мы уважаем, это наш партнер, Владимир Владимирович. Но что должна сделать Беларусь, какие факторы должны сыграть роль, чтобы мы были всегда полноценным субъектом международного права. Мы – республика, потерявшая каждого третьего, благодаря этому учредитель ООН как БССР. Какие основные факторы должны внутри нашей страны сработать, основные факторы, чтобы никогда никто нас не рассматривал как, так скажем, объект международного права?

И что вы ждете от этой встречи Путина и Байдена?

Почему должны платить за это все? Вот что Вадим Боровик спросил у Президента Беларуси -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Что касается встречи Байден – Путин, темы разные (подробнее здесь).

Читайте также:

Президент Беларуси: «Мы оказались на передовой новой, не холодной, уже ледяной войны»

Александр Лукашенко – Лилии Ананич: если лично приедете в аудиторию и пронзительно это донесёте, назавтра 100% аудитории купят флаги

Александр Лукашенко: многовекторность – это не так, как это понимают иногда разного рода эксперты: что один вектор на Запад, второй – на Восток

# Международная политика # Александр Лукашенко # Вадим Боровик # Джо Байден # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: многовекторность – это не так, как это понимают иногда разного рода эксперты, что один вектор на Запад, второй – на Восток
26 мая 2021 18:52

Александр Лукашенко: многовекторность – это не так, как это понимают иногда разного рода эксперты, что один вектор на Запад, второй – на Восток

Александр Лукашенко: «У нас только один вопрос западным политикам: вы это экспромтом делали или всё готовилось заранее?»
26 мая 2021 17:45

Александр Лукашенко: «У нас только один вопрос западным политикам: вы это экспромтом делали или всё готовилось заранее?»

Александр Лукашенко: Байдену пришлось оправдываться, Путин очень порядочно поступил
26 мая 2021 14:29

Александр Лукашенко: Байдену пришлось оправдываться, Путин очень порядочно поступил