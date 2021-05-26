Почему должны платить за это все? Вот что Вадим Боровик спросил у Президента Беларуси

Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной – 26 мая в Овальном зале прошел детальный и важный разговор с участием Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Боровик, политолог:

У меня вопрос ко всем нам. Есть граждане, граждане нашей страны, которые призывают к санкциям. В первую очередь они опустят пенсионеров, бюджетников, социально незащищенных людей. И у меня есть вопрос просто к парламентариям: а почему должны платить за это все?

Второй вопрос по международной повестке дня. Будет встреча Байден – Путин. Мы уважаем, это наш партнер, Владимир Владимирович. Но что должна сделать Беларусь, какие факторы должны сыграть роль, чтобы мы были всегда полноценным субъектом международного права. Мы – республика, потерявшая каждого третьего, благодаря этому учредитель ООН как БССР. Какие основные факторы должны внутри нашей страны сработать, основные факторы, чтобы никогда никто нас не рассматривал как, так скажем, объект международного права?

И что вы ждете от этой встречи Путина и Байдена?