Александр Лукашенко – Лилии Ананич: если лично приедете в аудиторию и пронзительно это донесёте, назавтра 100% аудитории купят флаги
Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной – 26 мая в Овальном зале прошел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Как донести до каждого белоруса вот эту информацию о том, что уважение и защита государственной символики, государственного флага – это защита суверенитета и независимости нашей страны?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот процесс особо не ускоришь, без вот таких триггеров, которые происходят. Их не ускоришь. Мы должны созреть к этому. Мы должны постепенно стать народом, у которого есть свои символы. Ну а вот эти факты, я не зря вас просил, надо брать сенаторам и депутатам, показывать обычным людям и доносить до них правду. Активней надо быть, активней. Это единственное, что я могу сказать. Если вы приедете в аудиторию – вы, лично вы, я вас давно знаю – и вот так пронзительно это донесете, назавтра сто процентов этой аудитории пойдут и купят флаги.
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