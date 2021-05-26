Александр Лукашенко – Лилии Ананич: если лично приедете в аудиторию и пронзительно это донесёте, назавтра 100% аудитории купят флаги

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот процесс особо не ускоришь, без вот таких триггеров, которые происходят. Их не ускоришь. Мы должны созреть к этому. Мы должны постепенно стать народом, у которого есть свои символы. Ну а вот эти факты, я не зря вас просил, надо брать сенаторам и депутатам, показывать обычным людям и доносить до них правду. Активней надо быть, активней. Это единственное, что я могу сказать. Если вы приедете в аудиторию – вы, лично вы, я вас давно знаю – и вот так пронзительно это донесете, назавтра сто процентов этой аудитории пойдут и купят флаги.

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